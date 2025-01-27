 

U-Boat Worx приступает к серийному выпуску частной субмарины Super Sub

27.01.2025, 14:00, Разное
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Прошло почти два года с момента презентации подводного исследовательского аппарата Super Sub голландской компании U-Boat Worx на выставке яхт в Монако. И вот первая серийная субмарина спущена на воду.

Кабина, где могут разместиться два пассажира и пилот заключена в прозрачный акриловый колпак. В их распоряжении эргономичные кресла с пятиточечными ремнями безопасности.

Super Sub весьма маневренна — например, она может подниматься под углом 45 градусов, благодаря установленным сзади гидрокрыльям. По форме она напоминает пулю, имеет габариты 6,5 х 3,3 х 2,1 м, вес 9000 кг, и может погружаться на глубину до 300 м, а 100-киловаттные двигатели развивают в подводном положении скорость до 9 узлов (около 17 км/ч).

Субмарина оснащена устойчивым к давлению аккумулятором емкостью 62 кВт⋅ч. Этого хватает на 8 часов нахождения под водой. Запас воздуха — на 96 часов. В систему жизнеобеспечения также входят фильтр для очистки воздуха от СО2, освещение, запас пищи и воды.

Источник &#8212 U-Boat Worx Super Sub


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