Агрессивные муравьи наводняют Европу

Европа столкнулась с нашествием крошечных, но чрезвычайно агрессивных муравьев Tapinoma magnum. Эти муравьи, размером не более 3 мм, вторглись в некоторые европейские города, причиняя значительный ущерб инфраструктуре, домам и даже вызывая отключения электроэнергии и интернета. Но что еще более тревожно, эксперты считают практически невозможным избавиться от этих настырных созданий.

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Первоначально встречавшиеся в бассейне Средиземного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, муравьи Tapinoma magnum теперь вторглись в Европу, где они быстро распространяются. За последние пару лет они свирепствовали в Германии, Франции и Швейцарии, вызывая страх и отчаяние среди местных жителей, которые оказались бессильными перед лицом этого нашествия.

«Мы боремся с ними, и ничего не помогает», – сказал житель Орво, городка на северо-западе Франции. «Это новое явление, и никто не знает, как с ним бороться».

Если ранее муравьи Tapinoma mangum встречались только на южном острове Корсика, то сегодня этот вид распространился по большей части Франции, нанося ущерб инфраструктуре и вторгаясь в дома людей. Местные власти похоже, бессильны против инвазивных видов, и некоторые из самых отчаявшихся людей даже продали свою собственность и переехали в другие районы.

Никто не может точно сказать, как эти крошечные муравьи попали из Северной Африки в Германию, но данные свидетельствуют о том, что они проникли в страну из Швейцарии. Первоначально обнаруженное в приграничном городе Леррах, нашествие быстро распространилось на города Кель, Гейдельберг и Карлсруэ, а теперь достигло города Штутгарт.

В Келе проблема муравьев стоит особенно остро. Жители постоянно жалуются на жутких ползучих тварей, наводняющих их дома, кусающих их детей и домашних животных, но местные власти, похоже, не в состоянии справиться с проблемой. Они испробовали различные методы уничтожения гнезд, но муравьи возвращаются.

Муравьи Tapinoma mangum уже вызвали несколько отключений электроэнергии и парализовали интернет-сети в регионе Кель после того, как перегрызли кабели, в результате чего на улицах нескольких районов образуются трещины.

«Это, безусловно, психологическое бремя для здешних людей», – сказал DW специалист по охране окружающей среды в Келе Грегор Кошейт. «Это влияет на их дома и имущество. И они чувствуют себя отчасти беспомощными, потому что ничего не могут с этим поделать. Муравьи доминируют в моей повседневной работе на данный момент. Они в значительной степени захватили власть. Мне даже снятся муравьи – не видеть их почти невозможно».

Эксперты считают, что глобальное потепление является виновником нашествия Tapinoma mangum. Этот вид муравьев предпочитает жаркий, засушливый климат. Однако их предпочтения не делают невозможным выживание в более суровых климатических условиях. Согласно Ant Invasion, устойчивым муравьям удалось относительно легко выдержать 14 дней подряд при средней температуре -6,6 ° C и самой низкой -15 ° C. Это делает их уничтожение еще более серьезной проблемой, хотя эксперты сходятся во мнении, что зимой они наиболее слабы.

«Избавиться от них практически невозможно», – сказал эксперт по муравьям и профессор в Институте биоразнообразия и экологии Оливье Блайт.

Похоже, что Европе предстоит столкнуться с серьезной проблемой, и пока нет решения, как справиться с нашествием этих крошечных насекомых.