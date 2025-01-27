 

В ООН призвали разыграть Гренландию на аукционе

27.01.2025, 13:33, Разное
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Глава торгового представительства Израиля в ООН Иосиф Гольдштейн призвал Данию выставить Гренландию на аукцион, чтобы «честно и с максимальной прибылью передать заинтересованной стороне эту землю».

В противном случае подобная сделка может вызвать вопросы и обоснованное недовольство великих держав: продажа крупнейшего на Земле острова – вопрос мирового значения и в торгах имеют право принять участие все заинтересованные страны.

– Сейчас уже понятно, что Копенгаген не может освоить эту территорию и её необходимо передать третьей стороне. Путь в торгах победит достойный, а Дании я могу посоветовать расслабиться и получить удовольствие, – сказал Гольдштейн.

Инициатива о продаже Гренландии с молотка была поддержана абсолютным большинством членов Генеральной ассамблеи ООН. В ближайшее время будет создана рабочая группа по проведению аукциона. О своём желании принять участие в торгах уже заявили представители США, КНР, Ирана, Саудовской Аравии, предприниматели Илон Маск и Джефф Безос.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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