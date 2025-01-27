 

Рупор кремлевской пропаганды: Пункты “плана Трампа”

27.01.2025, 13:25, Разное
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Относительно публикуемого "плана Трампа", который якобы рассматривается администрацией Трампа и отрицается на Украине.

1. Запрет на прием Украины в НАТО и объявление о ее нейтралитете.

2. Вступление Украины в ЕС до 2030 года, послевоенное восстановление страны ложится на плечи Европы.

3. Украина не сокращает армию, США продолжают послевоенную модернизацию ВСУ.

4. Суверенитет России над занятыми территориями не признается официально, но Украина отказывается от любых попыток их возвращения.

5. С России снимается часть санкций сразу после подписания мира и еще часть в течение трех лет в зависимости от соблюдения Россией параметров соглашения.

6. Экспорт российских энергоносителей в Европу возобновляется, но облагается пошлиной, которая будет направлена на восстановление Украины.

7. Осенние выборы на Украине должны пройти при участии парий, «выступающих в защиту русского языка и за мирное сосуществование с Россией». Гонения на русский язык и церковь прекращаются.

8. Введение европейского миротворческого контингента на территорию Украины после завершения конфликта остается на усмотрение сторон.

Данные тезисы лишь частично могут устроить Россию.
Есть вопросы по пунктам 2,3,4 и 8.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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