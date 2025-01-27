Мнение «аналитика»: О деятельных идиотах… Бл***, ну слов нет: всё сами, сами?

Опаснее круглого дурака только круглый дурак с инициативой. Инициатива рождает #власть, а та усиливает дурость.

Перед очередными перевыборами белорусский президент Александр #Лукашенко снова подтвердил то, о чём все давно догадались. Проект «Союзное государство» — мёртв. R.I.P. С 2022 года он перестал даже упоминаться в российско-белоруском дискурсе. И Москва больше не настаивает на «интеграции».

Блджад, пардон май френч!

И дело не в кончине проекта, который изначально был «мертворождённым»: генеральная идея его была в том, чтобы под эгидой «Союза» позволить угасавшему президенту РФ Борису Ельцину обойти Конституцию РФ с её ограничениями в два срока. 20 лет спустя его преемник проделает это намного проще, устроив «голосование на пеньках». Но тогда так было ещё нельзя.

Четверть века, долгие 25 лет хитрый «картофельный» президент ходил вокруг да около, играл в дурачка, валял Ваньку, изображал рвение… Гнулся, угодничал, лебезил, заискивал, подыгрывал. Но не забывал при этом вовремя выцыганивать с России все возможные преференции, от льгот на газ до открытого рынка для белорусских товаров. Но не уступил при этом ни капли белорусского суверенитета, не поступился ни на дюйм белорусскими интересами.

Над ним ржал весь интернет. А он вёл свою линию «между струйками».

И довёл.

Преференции остались, зависимость России от Беларуси даже возросла, а «Союзное государство» исчезло с повестки дня, как утренний туман на солнце.

Ну нет слов, кроме матерных.

И все они… к Украине!

Ребят, а вам нечто подобное повторить было западло? В одном месте «величие» засвербило? Мрии о «второй Франции» застили взор и отбили мозги?

Почему вам нужно было к своей «незалежности» переть напролом с непременными «гы-гы-гы» над «болотами»? Откуда вообще взялась эта дурацкая идея «#Украина — не #Россия» и даже анти-Россия? Почему в своём движении куда-то там «в Европу» вы напрочь отказались учитывать законные российские интересы? Почему нельзя было договариваться по-людски, без капризов, скандалов и склок?

И что вот эта конфликтность с Россией вам дала в итоге? Разбитую экономику, раздолбанную страну и миллионы потерянных — сбежавших, погибших, инвалилдизированных — громадян?

Почему один Лукашенко оказался умнее всех вас вместе взятых?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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