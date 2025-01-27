Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1069-й день войны

Министерство обороны РФ 27 января 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около пяти месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 15 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка, Дачное и Улаклы Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Барановка, Шевченко, Славянка, Ясеновое, Новоелизаветовка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 610 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь и Времевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка “Krab” польского производства. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре автомобиля и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149-ти районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41571 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20858 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21010 орудий полевой артиллерии и минометов, 30830 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 88800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.