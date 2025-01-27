Загадка металлического осколка из Розуэлла: инопланетная технология или земное творение?
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Внимание исследователей привлек случай с загадочным металлическим осколком, который, по некоторым предположениям, мог быть частью неопознанного аномального явления (UAP), связанного с одним из самых знаменитых инцидентов в Розуэлле. Об этом сообщает IFLScience.
Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение
В конце 1940-х годов, когда мир еще только оправлялся от последствий Второй мировой войны и начал заглядывать в звездное пространство с новыми глазами, случилось событие, которое стало источником бесконечного множества теорий заговора. Инцидент в Розуэлле, где якобы разбился инопланетный корабль, до сих пор окутан тайной.
В 2019 году организация «To The Stars», основанная Томом ДеЛонжем, известным также как участник группы Blink-182, заявила, что в их распоряжении находятся образцы материала, предположительно с места крушения в Розуэлле. Эти образцы, как утверждалось, обладали уникальными свойствами и могли быть ключом к разгадке тайн инопланетной технологии.
Фото из открытых источников / To The Stars Academy
Образец, представляющий собой сплав магния, попал в Национальную лабораторию Окриджа (ORNL) по запросу Общедоменного бюро по разрешению аномалий (AARO) – управления, занимающегося расследованием неопознанных аномальных явлений. Экспертиза была направлена на определение происхождения материала и возможности его использования в качестве терагерцового волновода, что могло бы объяснить гипотетические «антигравитационные возможности».
Результаты исследования, опубликованные недавно, оказались неожиданными для тех, кто верил в инопланетное происхождение осколка. Ученые ORNL пришли к выводу, что материал имеет земное происхождение и не обладает необходимыми характеристиками для функционирования в качестве терагерцового волновода. Изотопный анализ показал, что содержание магния и свинца соответствует земным стандартам, исключая межзвездное происхождение.
AARO заключило, что осколок, скорее всего, является результатом земных исследований и разработок в аэрокосмической отрасли, возможно, связанных с тестированием свойств магниевых сплавов.
«To The Stars» выразило желание продолжить диалог с учеными ORNL, стремясь уточнить некоторые аспекты исследования. Тем временем, общественность продолжает следить за этими захватывающими исследованиями, надеясь, что однажды мы сможем ответить на вопрос, одиноки ли мы одни во Вселенной.
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