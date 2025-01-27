 

Загадка металлического осколка из Розуэлла: инопланетная технология или земное творение?

27.01.2025, 12:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Внимание исследователей привлек случай с загадочным металлическим осколком, который, по некоторым предположениям, мог быть частью неопознанного аномального явления (UAP), связанного с одним из самых знаменитых инцидентов в Розуэлле. Об этом сообщает IFLScience.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

В конце 1940-х годов, когда мир еще только оправлялся от последствий Второй мировой войны и начал заглядывать в звездное пространство с новыми глазами, случилось событие, которое стало источником бесконечного множества теорий заговора. Инцидент в Розуэлле, где якобы разбился инопланетный корабль, до сих пор окутан тайной.

В 2019 году организация «To The Stars», основанная Томом ДеЛонжем, известным также как участник группы Blink-182, заявила, что в их распоряжении находятся образцы материала, предположительно с места крушения в Розуэлле. Эти образцы, как утверждалось, обладали уникальными свойствами и могли быть ключом к разгадке тайн инопланетной технологии.

Фото из открытых источников / To The Stars Academy

Образец, представляющий собой сплав магния, попал в Национальную лабораторию Окриджа (ORNL) по запросу Общедоменного бюро по разрешению аномалий (AARO) – управления, занимающегося расследованием неопознанных аномальных явлений. Экспертиза была направлена на определение происхождения материала и возможности его использования в качестве терагерцового волновода, что могло бы объяснить гипотетические «антигравитационные возможности».

Результаты исследования, опубликованные недавно, оказались неожиданными для тех, кто верил в инопланетное происхождение осколка. Ученые ORNL пришли к выводу, что материал имеет земное происхождение и не обладает необходимыми характеристиками для функционирования в качестве терагерцового волновода. Изотопный анализ показал, что содержание магния и свинца соответствует земным стандартам, исключая межзвездное происхождение.

AARO заключило, что осколок, скорее всего, является результатом земных исследований и разработок в аэрокосмической отрасли, возможно, связанных с тестированием свойств магниевых сплавов.

«To The Stars» выразило желание продолжить диалог с учеными ORNL, стремясь уточнить некоторые аспекты исследования. Тем временем, общественность продолжает следить за этими захватывающими исследованиями, надеясь, что однажды мы сможем ответить на вопрос, одиноки ли мы одни во Вселенной.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Ровер НАСА обнаружил загадочный полосатый камень на Марсе

27.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Казус Колтуновой

27.01 / U-Boat Worx приступает к серийному выпуску частной субмарины Super Sub

27.01 / Агрессивные муравьи наводняют Европу

27.01 / В ООН призвали разыграть Гренландию на аукционе

27.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Пункты “плана Трампа”

27.01 / Мнение «аналитика»: О деятельных идиотах… Бл***, ну слов нет: всё сами, сами?

27.01 / Мнение: Становится ли Норильск чище?

27.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Любой другой сценарий и Зеленский окажется в гробу

27.01 / Пять домов архитектора Иосифа Ловейко капитально отремонтировали в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика