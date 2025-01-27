Мнение: Становится ли Норильск чище?

Читатели пишут, что Норникель постепенно восстанавливает природу, порушенную предприятием в советские времена. Напомню, Норникель — крупнейший производитель никеля и палладия в мире. Сейчас его акции стоят несуразно дёшево из-за конфликта двух главных акционеров, Потанина и Дерипаски, однако один карман моего портфеля по-прежнему набит акциями Норникеля, и я не продаю их из сентиментальных соображений.

Русские геологи Урванцев и Сотников открыли месторождения в районе будущего Норильска в 1919 году — оба были выходцами из купеческих семей, и научные исследования в регионе они снаряжали в том числе на собственные средства. Александра Сотникова большевики расстреляли уже в 1920, когда он готовил очередную экспедицию, а Николай Урванцев успел совершить для Советского Союза ещё несколько важных научных открытий, прежде чем ему впаяли 15 лет лагерей в 1938 году. В лагерях, впрочем, товарищ Урванцев выжил. Некоторое время он помахал кайлом как раз на строительстве Норильска, а в 1944 году «врага народа» отправили на Таймыр — искать уран для атомной бомбы. Возможно, в романе «Гиперболоид инженера Гарина» советский граф Алексей Толстой вывел геолога под именем Манцева.

К концу Войны враги народа достроили Норильский комбинат, и в начале 1950-х он вышел на полную мощность, начал давать стране никель, медь, платиноиды и кобальт. О защите природы в ту эпоху в принципе особо не заботились, однако конкретно Норильск выделялся даже на общем скорбном фоне: он носил неофициальный титул самого грязного города СССР. В 1971 в Норильск даже приехал премьер Канады Пьер Трюдо (и, кстати, как раз в 1971 году его молодая красавица-жена подарила мужу Джастина Трюдо, нынешнего канадского премьера). Трюдо навестил Норильск, так как ядовитые выбросы Норильского комбината, преодолев 6 тысяч километров, достигали берегов Канады, заставляя местное население кашлять.

После развала СССР Норильский комбинат некоторое время тоже пытался развалиться, но в 1995 году перешёл в частные руки в ходе печально известных залоговых аукционов. Напомню, суть залоговых аукционов состояла в том, что государство с огромными скидками раздавало крупные активы в руки тех, кого оно считало подходящими владельцами (а наблюдающие за происходящим граждане — не считали). Залоговые аукционы были сомнительны с точки зрения закона и морали, однако некоторые полагают, что было бы ещё хуже, если бы Норникель остался в руках красных директоров.

В любом случае, 30 лет назад Норникель перешёл в частные руки, так что после 1995 года все претензии за отравление воздуха и прочую порчу природы предъявляют уже его новым владельцам.

Теперь, когда мы галопом пробежались по славной истории комбината, я готов, наконец, процитировать реплику читателя, которую упомянул в начале статьи. Цитирую (ссылка):

Норильск вкладывает в экологию в разы больше любого русского предприятия, никто не делает столько для экологии, испорченной еще в двадцатом веке.

…«составляя рейтинг лучших работодателей России, Forbes оценил, какую долю своей выручки крупнейшие промышленные компании тратят на экологию. “Норникель” занял по этому показателю первое место — около 5% выручки за 2017-2018 годы компания потратила на охрану окружающей среды».

«Норникель» наравне с группой «Илим» и Архангельским ЦБК (Pulp Mill) вошел в первую тройку рейтинга «Лидеры российского бизнеса по расходам на экологию» агентства RAEX по итогам 2019 года.

По словам Станислава Селезнева, первый этап “Серной программы 2.0” на Надеждинском металлургическом заводе выходит на финишную прямую. Он должен привести к снижению выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе на 45%. Запуск в опытно-промышленную эксплуатацию и первое снижение выбросов ожидается до конца 2023 года. А в сентябре 2023 года “Норникель” запустит систему контроля качества воздуха в Норильске и Мончегорске.

Компания добилась существенного прогресса по программе очистки территории от исторического загрязнения. В Норильске за 2021-2022 гг. было собрано и вывезено 814 тыс. тонн мусора и 71 тыс. тонн металлолома, демонтировано 262 неэксплуатируемых зданий и сооружений.

Общий размер очищенной территории составил около 2,6 млн кв. метров.

“Большое значение компания придает ликвидации накопленного вреда, который накапливался с 1950-х годов и без восстановления почвенного покроя ни о каком устойчивом развитии говорит не приходится”…».

Что такое «устойчивое развитие», мы знаем — это зеленобесие, одна из самых опасных голов левацкой гидры. Однако, возможно, модные слова «устойчивое развитие» эксперт ввернул просто так, ритуала ради, чтобы показать, что он тоже уважает американскую ересь. Если цифры в цитате не искажены и не обрезаны удобным периодом, то есть если Норникель действительно тратит каждый год по 5% выручки на защиту природы, то я впечатлён. 5% выручки — это невероятно много для предприятия, так как у крупных компаний вся чистая прибыль зачастую не превышает этих 5%.

Скажите, коллеги, неужели Норильск действительно становится чище? Несколько лет назад я слышал, что жить в Норильске можно, однако качество воздуха в городе всё ещё недотягивает до уровня морских курортов.