Рупор кремлевской пропаганды: Любой другой сценарий и Зеленский окажется в гробу
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Трамп-младший об истерике Зеленского по поводу возможных переговоров Трампа и Путина.
PS. Давеча в рамках продолжения истерики кокаиновый фюрер заявил, что запрет на переговоры с РФ касается всех, кроме него.
При этом Россия не считает его легитимным, чтобы обсуждать и тем более подписывать с ним что-либо.
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Источник: Colonel Cassad
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