 

Goodyear и NASA разрабатывают уникальные титановые шины для будущего марсохода

27.01.2025, 12:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ближайшем будущем, когда миссии на Марс станут более продолжительными и потребуют передвижения по сложной поверхности планеты, разработка новых типов шин станет особенно актуальной. Агентство NASA в сотрудничестве с компанией Goodyear работает над инновационными шинами марсоходов, способными переносить удары острых камней и неровности грунта.

Новые шины основаны на сетчатой конструкции из сплава, обладающего выраженным эффектом памяти формы. Комплекс испытаний на полигоне Airbus Mars Yard (Британия) уже подтвердил их высокую эффективность. Сплав никель-титана, из которого они изготовлены, способен под нагрузкой менять атомную структуру с последующим возвратом в исходное положение. Данные, полученные во время тестов, подтвердили отличную маневренность и надежность шин на песчаной поверхности с камнями.

NASA планирует продолжить работу над улучшением характеристик этих шин и изучает возможности применения схожей технологии в других задачах — таких как защита обитаемых модулей от микрометеоритов. В частности, агентство заинтересовано в расширении температурного диапазона титановых сплавов для использования в различных условиях, включая лунную поверхность.

Источник &#8212 NASA


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Ровер НАСА обнаружил загадочный полосатый камень на Марсе

27.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Казус Колтуновой

27.01 / U-Boat Worx приступает к серийному выпуску частной субмарины Super Sub

27.01 / Агрессивные муравьи наводняют Европу

27.01 / В ООН призвали разыграть Гренландию на аукционе

27.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Пункты “плана Трампа”

27.01 / Мнение «аналитика»: О деятельных идиотах… Бл***, ну слов нет: всё сами, сами?

27.01 / Загадка металлического осколка из Розуэлла: инопланетная технология или земное творение?

27.01 / Мнение: Становится ли Норильск чище?

27.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Любой другой сценарий и Зеленский окажется в гробу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика