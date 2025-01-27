Goodyear и NASA разрабатывают уникальные титановые шины для будущего марсохода

В ближайшем будущем, когда миссии на Марс станут более продолжительными и потребуют передвижения по сложной поверхности планеты, разработка новых типов шин станет особенно актуальной. Агентство NASA в сотрудничестве с компанией Goodyear работает над инновационными шинами марсоходов, способными переносить удары острых камней и неровности грунта.

Новые шины основаны на сетчатой конструкции из сплава, обладающего выраженным эффектом памяти формы. Комплекс испытаний на полигоне Airbus Mars Yard (Британия) уже подтвердил их высокую эффективность. Сплав никель-титана, из которого они изготовлены, способен под нагрузкой менять атомную структуру с последующим возвратом в исходное положение. Данные, полученные во время тестов, подтвердили отличную маневренность и надежность шин на песчаной поверхности с камнями.

NASA планирует продолжить работу над улучшением характеристик этих шин и изучает возможности применения схожей технологии в других задачах — таких как защита обитаемых модулей от микрометеоритов. В частности, агентство заинтересовано в расширении температурного диапазона титановых сплавов для использования в различных условиях, включая лунную поверхность.

Источник — NASA