Британские компании внедряют программы постоянного наблюдения за сотрудниками

В эпоху удаленной работы, когда офисные перегородки сменились стенками домашних кабинетов, компании ищут новые пути обеспечения безопасности корпоративных данных.

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BT, один из ведущих игроков в области телекоммуникаций, тестирует инновационное программное обеспечение для непрерывной аутентификации в своем научном кампусе Adastral Park. Эта технология предназначена для повышения кибербезопасности за счет постоянного наблюдения за работниками через веб-камеры их компьютеров.

Система не просто проверяет, кто входит в систему, но и постоянно снимает пользователей, анализируя их лица с помощью биометрии. Это позволяет не только подтверждать личность пользователя, но и отслеживать его эмоциональное состояние в режиме реального времени. Таким образом, программа может предупредить работника о необходимости сделать перерыва, если заметит признаки усталости или стресса.

Однако не все приветствуют такие изменения. Сюзанна Копсон из Big Brother Watch, организации, выступающей за защиту гражданских свобод и неприкосновенности частной жизни, выразила обеспокоенность по поводу потенциальных рисков, связанных с технологией распознавания эмоций. Она предупреждает о юридических проблемах, неточностях и дискриминации, а также о возможных угрозах правам работников.

Бывший офицер британской разведки Бен Оуэн подчеркивает, что в условиях, когда киберпреступники постоянно совершенствуют свои методы, компаниям необходимо находиться в состоянии постоянной готовности. Он указывает на то, что утечки данных часто происходят из-за человеческого фактора, и новые технологии могут помочь минимизировать такие риски.

Тем не менее, вопросы конфиденциальности остаются на первом плане. Хотя видео, снятое программой, не предназначено для передачи начальству или коллегам, сама идея постоянного наблюдения может показаться многим вторжением в личную жизнь.

В то время как одни видят в новых технологиях защиту от кибератак и утечек данных, другие опасаются, что это может привести к созданию рабочих мест, где каждый шаг и каждое выражение лица сотрудника находятся под наблюдением.