Ставропольская краевая дума отправила Трампа в отставку в связи с утратой доверия

Дума Ставропольского края единогласно поддержала инициативу Всероссийского казачьего общества об отрешении от должности президента США Дональда Трампа как «не оправдавшего высокого доверия».

Как сказано в опубликованном на сайте краевого парламента решении, американский лидер обязан покинуть Белый дом в течение 24 часов, после чего ему следует незамедлительно прибыть для дачи объяснений в Ставрополь.

– Мы думали, что Трамп нормальный мужик, а он оказался отъявленным пиндосом. Но ничего, уже в понедельник он будет обязан явиться для объяснений. Спасти его может только соборное покаяние и молитва, ибо повинную голову меч не сечёт, — сказал депутат от КПРФ Герман Ульянов.

В случае отказа выполнить законное требование ставропольских парламентариев, президент США будет привлечён к ответственности — штрафу у размере до миллиона рублей, а также заключению в колонию-поселение сроком от трёх до пяти лет.

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