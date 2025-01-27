 

Ставропольская краевая дума отправила Трампа в отставку в связи с утратой доверия

27.01.2025, 11:33, Разное
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Дума Ставропольского края единогласно поддержала инициативу Всероссийского казачьего общества об отрешении от должности президента США Дональда Трампа как «не оправдавшего высокого доверия».

Как сказано в опубликованном на сайте краевого парламента решении, американский лидер обязан покинуть Белый дом в течение 24 часов, после чего ему следует незамедлительно прибыть для дачи объяснений в Ставрополь.

– Мы думали, что Трамп нормальный мужик, а он оказался отъявленным пиндосом. Но ничего, уже в понедельник он будет обязан явиться для объяснений. Спасти его может только соборное покаяние и молитва, ибо повинную голову меч не сечёт, — сказал депутат от КПРФ Герман Ульянов.

В случае отказа выполнить законное требование ставропольских парламентариев, президент США будет привлечён к ответственности — штрафу у размере до миллиона рублей, а также заключению в колонию-поселение сроком от трёх до пяти лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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