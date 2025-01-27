Ученые создают технологию оцифровки запахов

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27.01.2025, 10:55, Разное
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В мире, где визуальные и аудиальные впечатления уже давно оцифрованы, возникает необычная инициатива по сохранению еще одного важного чувства — обоняния. Общество цифрового обоняния (DOS) собирается уловить и увековечить уникальные ароматы городов во всем мире.

Фото из открытых источников

Представьте себе возможность испытать уличные ароматы Токио или вдохнуть экзотические запахи рынков Марракеша, не покидая свой дом. Это видение становится реальностью благодаря DOS, организации, которая хочет сохранить культурное наследие через призму запахов.

Приска Гебрайель из DOS подчеркивает, что ароматы несут в себе историю и культуру народов. Оцифровка этих ароматов — это не просто создание цифровых копий, это сохранение живого наследия, которое может быть утрачено со временем.

«Мы хотим, чтобы будущие поколения могли испытывать и ценить уникальные обонятельные ландшафты, которые формируют нашу культурную идентичность», — говорит Гебрайель.

Проект DOS включает в себя междисциплинарное сотрудничество, где нейробиология, химия и искусственный интеллект играют ключевые роли. Сложные молекулы ароматов расщепляются и преобразуются в цифровые данные, которые затем могут быть воспроизведены с помощью передовых технологий.

Профессор зоологии Мэтью Кобб из Манчестерского университета исследует влияние запахов на общество. Он подчеркивает их роль в культуре, от литературы до политики и религии. Ароматы могут быть и инструментом разделения, и средством объединения.

DOS смотрит в будущее, рассматривая применение ароматов в городском планировании, здравоохранении и даже в космических исследованиях. Возможно, в недалеком будущем мы сможем узнать запах Марса или использовать ароматы для улучшения качества жизни на Земле.

Оцифровка запахов — это сложная задача, которая требует преодоления множества технических барьеров. Гебрайель признает, что человеческий нос чрезвычайно чувствителен, и воспроизведение ароматов с точностью, достаточной для передачи их сути, является большим вызовом.


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