Ученые выяснили происхождение астероида, истребившего динозавров 66 миллионов лет назад

Исследователи смогли установить точное происхождение космического убийцы, который вызвал массовое вымирание, включая исчезновение динозавров 66 миллионов лет назад.

Фото из открытых источников

Новое исследование, проведенное командой ученых под руководством Марио Фишера-Гедде, не только подтверждает теорию о том, что удар астероида был основной причиной катастрофы на границе мелового и палеогенового периодов, но и раскрывает тайны состава и источника этого древнего угрозы. Результаты исследования опубликованы в Science.

Ученые давно подозревали, что астероид Чиксулуб, оставивший после себя кратер диаметром 180 километров в Мексиканском заливе, был виновником гибели 60% видов на Земле. Однако до сих пор существовали альтернативные теории, в числе которых вулканическая активность или столкновение с кометой. Теперь, благодаря детальному анализу изотопов рутения, исследователи смогли с высокой степенью уверенности утверждать, что катастрофа была вызвана редким углеродистым астероидом С-типа, который сформировался вдали от Земли, за орбитой Юпитера.

Исследование показало, что сигнатуры изотопов рутения в образцах, собранных с границы K-Pg, точно соответствуют сигнатурам углеродистых хондритов, которые редко встречаются на Земле, но распространены среди метеоритов. Это открытие исключает другие возможные источники, такие как вулканизм или кометы, и подтверждает, что Чиксулуб был именно внеземным телом.

Кроме того, анализ древних архейских образцов показал, что ударные элементы с подобным составом могли воздействовать на Землю еще в период ее формирования, что предполагает долгую историю взаимодействия нашей планеты с подобными космическими объектами.