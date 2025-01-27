Коллегия наблюдателей из Ирана забросала камнями белоруса, испортившего избирательный бюллетень

Неоднозначную реакцию со стороны иранских наблюдателей вызвала порча бюллетеня одним из избирателей в ходе выборов президента Республики Беларусь.

Приглашённые для контроля прозрачности процесса иностранные гости швырнули в сторону нарушителя спокойствия несколько камней.

По сообщению очевидцев, иранские наблюдатели расценили такой поступок как неуважение к демократическому процессу и задействовали привезённые из Ирана «карательные» камни, пока их не остановил председатель комиссии. Впоследствии он объяснил: иранские коллеги не знали о всех тонкостях местной процедуры голосования.

– Наблюдатели из Ирана немного не понимают русский язык, поэтому они не поняли, что при выявлении подозрительных действий на участке нужно вызывать ОМОН. Хотя их мера воздействия на нерадивых тоже достаточно эффективна, у нас всё-таки другая культура, – рассказал об инциденте председатель избирательной комиссии участка №124 Кальварийского избирательного округа Роман Антоненко.

На место инцидента оперативно приехали сотрудники правоохранительных органов. Опросив членов комиссии, милиция задержала возмутителя спокойствия. Им оказался 26-летний программист, ранее судимый за чтение запрещённых СМИ и ношение бело-красно-белой ленточки на рюкзаке. По информации следствия, мужчина и ранее нарушал демократическую процедуру: в 2020 году он отказался соблюдать требования ЦИК и проголосовал за запрещённого кандидата. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

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