Власти Беларуси объявили Лукашенко победителем на президентских выборах

Утром 27 января ЦИК Беларуси объявил предварительные результаты президентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Согласно официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал около 87% голосов. Таким образом, 70-летний Лукашенко избран на седьмой президентский срок.

Заявленная явка на выборах – около 86%.

В выборах участвовали Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.

ЦИК Беларуси заявлял о сотнях международных наблюдателей, в том числе из Израиля. По данным редакции Newsru.co.il, Израиль не посылал официальных наблюдателей, в качестве наблюдателей “от Израиля” могли быть частные лица.