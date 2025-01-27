Мнение «аналитика»: О мирном плане, надёжном, как швейцарские часы… Путин загнан в угол?

Однажды 47-й президент #США Дональд Фридрихович Козырев-Трамп предложил реалистичный мирный план по Украине. Надёжный, как швейцарские часы. И способный удовлетворить всех, кроме российского президента Владимира Путина.

Потому что в основе лежит безупречная логика, а не какая-то там «справедливость».

Очевидно же, что #Украина и #Россия после всего случившегося мирно жить бок о бок не смогут. Ни через 10 лет, ни через 100. При этом украинцы хотят в #ЕС и #НАТО, а #Кремль не хочет видеть там Украину так сильно, что аж кушать не может.

Поэтому.

Всё.

Просто.

Нужно вернуть Западную Украину, эту жертву Пакта Молотова-Риббентропа, обратно в Польшу. А тех украинцев, что хотят быть частью Западной Европы, ЕС и НАТО, переселить в эти теперь уже польские «Восточные кресы». А то, что в них не войдёт, просто отдать русским как «исторически русские земли». Про них ведь даже в Повести временных лет так написано. Ну а Киев по образцу Иерусалима превратить в экстерриториальный город трёх церквей под управлением церковных иерархов.

Ну, да российский президент Владимир #Путин будет крайне разочарован, что не сможет провести Парад Победы на Крещатике никогда. Зато все остальные будут довольны, верно?

Каждый получит по своим «хотелкам» — кто натовский зонтик и работу в Евросоюзе, кто русский язык и российский газ. И будет всем счастье, верно?

И почему бы не приветствовать этот мирный план тем украинцам, которые сейчас пускают пузыри от счастья по поводу идет Дональда Трампа переселить 1,5 млн палестинцев из Газы в Иорданию и Египет, а сам сектор просто отдать Израилю под снос?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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