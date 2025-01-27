Китайские ученые победили диабет 1 типа: Организм пациента вырабатывает собственный инсулин

Китайские исследователи победили диабет 1 типа, успешно применив новый метод, позволяющий организму пациента вырабатывать собственный инсулин. Женщина из Тяньцзиня стала первой, у кого организм смог самостоятельно производить этот жизненно важный гормон после лечения, основанного на использовании стволовых клеток. Об этом сообщает Mail Online.

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Поджелудочная железа, которая отвечает за производство инсулина, не функционирует должным образом у людей с диабетом 1 типа. В результате уровень сахара в крови трудно контролировать без постоянных инъекций инсулина.

Метод, разработанный учеными из Нанкайского университета и Пекинского университета, включает в себя преобразование извлеченных клеток пациента в персонализированные стволовые клетки, которые затем используются для выращивания свежих кластеров «островков» – клеток, вырабатывающих гормоны в поджелудочной железе и печени. Эти «островки» затем пересаживаются непосредственно под кожу пациента, где они начинают нормально функционировать, производя инсулин и регулируя уровень сахара в крови.

25-летняя жительница из Тяньцзиня, которой было проведено это лечение, теперь уже более года успешно вырабатывает свой собственный инсулин. Ее организм успешно вырабатывает гормон, и она больше не нуждается в инъекциях инсулина. По словам исследователей, это первый случай, когда клетки, извлеченные из организма пациента, были перестроены и использовались для выращивания новых кластеров «островков».

Многие эксперты в области медицины отреагировали на это достижение с энтузиазмом, назвав его «сверхъестественным». Тем не менее, некоторые медики выразили осторожность по поводу этих результатов и подчеркнули необходимость повторения успеха на большем числе пациентов, чтобы подтвердить эффективность лечения.