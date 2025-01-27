Ученые предупреждают: проживание на Марсе может вызвать необычные мутации

Ранее генеральный директор SpaceX Илон Маск заявлял о возможности отправки более сотни пассажиров на Марс одновременно, однако эксперты предупреждают, что постоянное проживание на Красной планете может оказать сильное негативное воздействие на организм человека.

Фото из открытых источников

Биолог доктор Скотт Соломон из Университета Райса в Техасе считает, что у любых детей, рожденных на Марсе, вероятно, произойдут значительные мутации и эволюционные изменения из-за сочетания воздействия радиации и меньшей силы тяжести на планете. Например, у этих людей может быть плохое зрение, слабые мышцы, хрупкие кости и даже изменится цвет кожи.

Кроме того, условия на Марсе, вероятно, повышают риск развития различных видов рака и других заболеваний. Даже если технологические препятствия преодолены, то биологические ограничения могут сделать колонизацию Марса более сложной и опасной, чем это представляется.

Тем не менее, это не значит, что поселение на Марсе не является возможным. Людям, живущим на Марсе, потребуется соответствующая защита от радиации и медицинские вмешательства для устранения других негативных последствий для здоровья. В общем, это будет не так просто, как кажется Маску и его сторонникам.

По словам Соломона, «мы должны быть очень осторожны и подготовиться к серьезным вызовам, с которыми мы столкнемся на Марсе. Это не похоже на отправку нескольких астронавтов на Луну. Это гораздо более серьезное предприятие, которое потребует значительных усилий и ресурсов».