 

Медитация способствует облегчению боли, обнаружили ученые

27.01.2025, 2:55, Разное
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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) обнаружили, что медитация может уменьшать боль не только за счет эффекта плацебо, но и реально изменяя восприятие боли мозгом. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry.

Фото из открытых источников

Медитация  – это практика, при которой человек учится осознавать свои мысли и эмоции, не осуждая их и не сопротивляясь им. Хотя эта техника происходит из буддийских и индуистских традиций, она набирает популярность, и все больше ученых изучают ее влияние на здоровье.

В новом исследовании исследователи хотели понять, как именно медитация влияет на восприятие боли. Для этого они пригласили 115 здоровых участников и разделили их на группы. Некоторые участники прошли курс обучения медитации, другим предложили мнимую медитацию (только глубокое дыхание), третьим – плацебо-крем, а четвертая группа слушала аудиокнигу в качестве контроля.

Участников подвергали воздействию болезненного теплового стимула на ноге, и их мозг сканировался с помощью МРТ до и после процедуры. Результаты показали, что медитация действительно приводит к реальному уменьшению боли, меняя реакцию мозга на болевой стимул.

Исследователи обнаружили, что медитация влияет на три основных аспекта восприятия боли: интенсивность (специфическая для ноцицепции болевой сигнатура, NPS), эмоциональную составляющую (сигнатура негативной аффективной боли, NAP) и психосоциальные факторы (сигнатура боли, независимая от стимула, SIIPS-1).

При этом, плацебо-крем показал эффект только на психосоциальном аспекте, что указывает на различия в механизмах действия медитации осознанности и эффекта плацебо.

«Наш результат показывает, что медитация действительно меняет восприятие боли в мозге, а не просто вызывает эффект плацебо», – говорит ведущий автор исследования, анестезиолог Фадель Зейдан. «Это открывает новые возможности для лечения хронической боли и улучшения качества жизни миллионов людей, страдающих от нее».

Ученые надеются продолжить изучение медитации в поисках найти новые способы применения этой практики в клинической медицине.


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