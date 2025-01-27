Мнение: Эвакуация Волкова из ПРБ

Недавно прогремело интервью Леонида Волкова Юрию Дудю. Волков – в недавнем прошлом руководитель ФБК (смещен с поста Марией Певчих в связи со скандалом с отработкой ФБК денег Альфы от Фридамана, что стало неожиданно публичной акцией), в более давнем прошлом – “правая рука Навального”, в общем – видный оппозиционер из всей этой странной тусовки “видные оппозиционеры РФ”, которые с потерей Навального как-то все сдулись и выпали из повестки. Интервью Дудя прошло бы незамеченным, но оно всех удивило каким-то невероятным объемом – 4,5 часа. Это при том, что сам Волков – человек невероятно скучный и довольно необщительный, он отродясь не владел умением “держать аудиторию”, да и в биографии Волкова нет на первый взгляд ничего примечательного. Он не отбивался от единороссовских жандармов с парабеллумом, не бегал с путинской каторги, прокопав подкоп из одиночной камеры, не поднимал на восстание Кремлевский полк, не брал в качестве “языка” Сечина или на худой конец Золотова, не числился тайным любовником Набиуллиной, таскавшим у нее из тайной комнаты свиданий в здании Центробанка на Неглинной для Навального и дела революции миллиарды. Так, вполне себе скучный клерк, известный разве что тем, что во время выборов московского мэра в 2013 году он пытался отбить девушку у Максима Каца (причем безуспешно), а в качестве правой руки Навального взял себе квартиру в ипотеку… в Люксембурге. Предельно тупая затея для революционера в России – объявить таким образом, что революция прибыльное дельце.

Я, впрочем, обрадовался этому интервью, поскольку Волков оказался настолько любезен, что дал еще одно подтверждение моей теории “Настоящая национальная идея в РФ – это ЭВАКУАЦИЯ”. Первой была та самая ипотека в Люксембурге, но для Дудя Волков выдал и еще одно. Где-то на третьем часу их мучительной (для слушателя) беседы вспотевший Дудь спросил Леонида что-то насчет его заветной мечты.

И вот тут у всегда держащегося весьма напряженно, как троечник на экзамене, Волкова как бы разгладились морщины на лице, и он неожиданно свободно начал отвечать. Видно, что интервьюер наконец-то затронул что-то давнишнее и наболевшее. Пламенный революционер прямо ожил и оттаял одновременно:

– Сначала, конечно, я мечтаю о победе революции в России. Чтобы мы все же победили и создали то, за что мы столько лет боремся – ту самую Прекрасную Россию Будущего, о которой мы столько мечтали вместе с Алексеем. Только после этого я буду считать, что выполнил свой долг, прежде всего перед ним.

И всё? – интересуется Дудь.

– Нет!

Тут Волков неожиданно как будто даже смутился – как будто речь зашла о самом сокровенном. Его вечно хмурое лицо некоего начальника финотдела средней руки компании с Урала вдруг отмякает, на лице проступает почти даже детская беззащитная улыбка.

– И вот тогда, после победы, я уеду в Калифорнию, в Силиконовую долину. У меня это давняя мечта – я давно задумал свой стартап. Мне жутко нравится это место, тамошний климат, какая там деловая атмосфера, как там все сделано для того, чтобы заниматься настоящим IT-бизнесом, какая квалификация у тамошнего персонала!.. Я непременно туда поеду!

“Во власти мечты” – надо было бы назвать эту пьесу. Выглядело это всё, безусловно, как-то невероятно глупо, какое-то саморазоблачение. Дудю, будь он агентом охранки, можно было бы выдать в качестве премии два должностных оклада и именной кистень от начальника охранки товарища Зубатова… то есть тьфу – Золотова. Ну в самом деле:

Откуда следует, что Волков – умный человек? Разве можно человеку из “политической” как-никак организации на публично заданный вопрос о том, как он видит свое будущее, лепить прямо – я мечтаю превратить страну в прекрасную Россию будущего, а потом сбежать из этого Мордора в Калифорнию, чтобы реализовать свою НАСТОЯЩУЮ мечту – запустить в Америке стартап?

Это ведь мало того, что звучит в стиле Алисы из Кэролла (“Как хорошо, что я не люблю спаржу, ведь если бы я ее любила, я должна была бы ее съесть, а я ее терпеть не могу!”), то есть как у человека с логикой маленькой девочки, а не взрослого политика; так ведь еще и политически это – грубая ошибка в устах политика. Может ли публичный политик вот бесхитростно признаваться в том, что ему даже В ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИТ, что в России, сколь бы прекрасной ее не сделать, будет абсолютно нереально даже мечтать делать в ней какие бы то ни было стартапы, а уж о квалифицированном персонале там и думать смешно. Вот тебе и ПРБ. БЕЖАТЬ! – честно и прямо признается Волков, даром что он уже давно и так убежал.

А обессилевший Дудь только качал своей кудрявой головой.