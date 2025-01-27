Марсианская глина могла изменить атмосферу планеты, показало исследование

Марс, на котором когда-то были озера, реки и обширные моря, потерял большую часть своей атмосферы около 3,5 миллиарда лет назад. Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, предполагает, что глина на поверхности Марса поможет раскрыть эту тайну.

Фото из открытых источников

Ученые обратили внимание на глинистый минерал, известный как смектит. На Земле смектит образуется в результате тектонической активности, когда тектонические плиты поднимаются, вытягивая материал из мантии на поверхность. Одной из характеристик смектита является его способность удерживать углекислый газ в течение миллиардов лет.

В другом исследовании команда продемонстрировала, как смектит на Земле помог предотвратить превращение нашего мира в парниковую планету, вытягивая углекислый газ из атмосферы. Этот процесс продолжается до сих пор. На Марсе нет тектонической активности, но смектит можно найти по всему Марсу, и авторы задались вопросом, может ли он разгадать тайну марсианской атмосферы.

Исследователи предполагают, что на Марсе глина образовалась не благодаря тектонической активности, а в результате серии химических реакций, включающих воду и минерал оливин, распространенный на Земле, Марсе и даже астероидах. Эти реакции могли удержать значительное количество углекислого газа, сделав атмосферу разреженной, какую мы сегодня наблюдаем.

Если эта модель верна, то это может иметь огромное значение для будущих миссий на Марс. Под поверхностью планеты может скрываться не только вода, но и значительное количество метана. Это открытие поможет решить проблемы нехватки воды и топлива на Марсе.