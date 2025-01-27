Рупор кремлевской пропаганды: ВГА Днепропетровской области
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В связи с событиями на фронте в ближайшее время встанет вопрос о необходимости создания военно-гражданской администрации Днепропетровской области для налаживания процессов на территории нового региона желающего провести референдум и вступить в состав России.
До создания ВГА Днепропетровской области после обхода Удачного осталось 4 километра.
Собственно и до начала первых наземных боев в Днепропетровской области с начала СВО.
Этому безусловно поспособствовала Курская авантюра Зеленского.
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Источник: Colonel Cassad
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