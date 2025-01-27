Белый дом – соглашение между Израилем и Ливаном продлено до 18 февраля

В воскресенье, 26 января, около полуночи по израильскому времени Белый дом опубликовал сообщение о продлении соглашения между Ливаном и Израилем, гарантом которого выступают США, до 18 февраля.

Белый дом также объявил о начале переговоров между правительствами Израиля и Ливана при участии США о возвращении ливанских заключенных, арестованных после 7 октября 2023 года.