 

Белый дом – соглашение между Израилем и Ливаном продлено до 18 февраля

27.01.2025, 1:02, Новости дня
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В воскресенье, 26 января, около полуночи по израильскому времени Белый дом опубликовал сообщение о продлении соглашения между Ливаном и Израилем, гарантом которого выступают США, до 18 февраля.

Белый дом также объявил о начале переговоров между правительствами Израиля и Ливана при участии США о возвращении ливанских заключенных, арестованных после 7 октября 2023 года.


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