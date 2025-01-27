«МК»: 35 лет назад в Воронеже приземлился НЛО, и город привлек внимание уфологов всего мира

Как сообщает «Московский комсомолец», день 27 сентября 1989 года навсегда останется в памяти жителей Воронежа. В этот осенний день в городском парке Козлиный, теперь известном как Южный парк, произошло удивительное событие. В то время местная газета «Коммуна» пояснила о том, как НЛО приземлился в парке, и из него высадились гуманоиды.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Свидетелями этого события стали мальчишки, играющие в футбол, и примерно 40 взрослых. По словам 10-летних школьников, все произошло примерно в половине седьмого вечера. В небе появилось розовое свечение, и прилетел шар красно-бордового цвета. Круглая конструкция диаметром примерно 10 метров кружилась над деревьями на высоте 12 метров от земли. Вскоре шар улетел, но все же через некоторое время вернулся.

Фото из открытых источников / Фото из архива газеты «Коммуна»

Далее все было, как описывают фантасты в своих романах с пришельцами. Из корабля на воронежскую землю ступили два гуманоида – один трехметрового роста с низко посаженной головой и тремя глазами, а второй был больше похож на маленького робота. Над пришельцами в воздухе кружил прямоугольник, размером с обувную коробку.

Очевидцы-пацаны рассказали и о трубке-ружье у трехметрового гуманоида, и о секундном исчезновении одного из мальчиков… И о том, что НЛОшники улетели, не попрощавшись. Публикация воронежского издания была замечена агентством ТАСС, которое в 1989 году имело статус центрального информационного органа СССР. Именно от него мировая общественность узнала об инопланетянах в Черноземье.

Уфологи всего мира ринулись в Воронеж делать лабораторные замеры на месте приземления НЛО. Говорят, в Козлином парке тогда все вытоптали, но явных следов, кроме погнутого дерева, не нашли.

Спустя много лет после этого события, воспоминания о приземлении НЛО в Воронеже продолжают жить в памяти жителей города. Об этом периодически вспоминают, особенно в юбилей события 27 сентября.