 

Ученые сообщили о необычной активности мозга после остановки сердца

27.01.2025, 0:00, Разное
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Исследователи из Тартуского университета в Эстонии сделали потрясающее открытие: человеческий мозг сохраняет активность даже после остановки сердца. Об этом сообщает издание LADbible.

Фото из открытых источников

Во время обследования 87-летнего пациента с эпилепсией исследователям представился уникальный шанс изучить мозговую активность именно в момент смерти. Когда у пациента произошла остановка сердца, исследователи продолжали записывать электроэнцефалограмму (ЭЭГ), которая измеряет электрическую активность мозга. К их удивлению, мозг продолжал проявлять активность даже после остановки сердца.

Внимание исследователей привлекло поразительное сходство между паттернами мозговых волн, наблюдаемыми в момент смерти, и теми, которые наблюдаются во время сна, восстановления памяти и медитации. Это открытие может пролить свет на феномен «жизни, проносящейся перед глазами», о котором часто сообщают люди, пережившие клиническую смерть.

Нейрохирург Аджмал Земмар, возглавлявший исследование, выдвинул гипотезу о том, что мозг, возможно, воспроизводит свои наиболее значимые воспоминания в последние моменты жизни. Однако исследователи подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы сделать более точные выводы.


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