 

Физик утверждает, что мы живем в компьютерной симуляции и это можно доказать

26.01.2025, 23:00, Разное
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Физик Мелвин Вопсон из Портсмутского университета, выдвинул необычную теорию о том, что вся наша Вселенная – не что иное, как усовершенствованная компьютерная симуляция. Это необычное утверждение, по его мнению, подтверждается не чем иным, как самой Библией.

Фото из открытых источников

В интервью Mail Online доктор Вопсон объяснил, что доказательства этой симуляции можно найти в Евангелии от Иоанна, одной из первых четырех книг Нового Завета. Евангелие начинается словами: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

По словам доктора Вопсона, эта фраза имеет глубокое теологическое значение в христианской доктрине, но также имеет «захватывающий подтекст» в контексте моделируемой вселенной. Он утверждает, что «Слово» на самом деле относится к компьютерному коду, управляющему симуляцией.

Доктор Вопсон далее указывает, что в Евангелии от Иоанна говорится: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть…»

Он считает, что эта фраза подтверждает его теорию, подразумевающую Творца, создавшего симулированную вселенную с помощью «Слова» (то есть кода). Это, в свою очередь, предполагает, что акт творения, описанный в Библии, может быть аналогичен божественному акту программирования и симуляции.

Физик также считает, что доказательства существования смоделированной Вселенной можно найти в том, как устроен наш мир. Например, он ссылается на тот факт, что существуют ограничения на скорость света и звука, которые, по его утверждению, могут быть запрограммированы компьютером.

Более того, доктор Вопсон отмечает, что эта интерпретация удивительным образом согласуется с появлением искусственного интеллекта и темами, затронутыми в культовом фильме «Матрица». Он добавляет, что эта точка зрения согласуется с религиозными верованиями, которые считают человеческую жизнь осмысленной и целенаправленной, даже в контексте более масштабного проекта.


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