 

Рупор кремлевской пропаганды: Великая Новоселка освобождена

26.01.2025, 22:35, Разное
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Великая Новоселка освобождена.

Это важное оперативное достижение наших войск, которое ценно не только само по себе, но и открывающимися перспективами дальнейшего наступления с целью освобождения оставшихся территорий юго-западного Донбасса и продвижения в северо-восточные районы Запорожской области и юго-восточные районы Днепропетровской области.

Сегодня окончательно ушел в историю Времьевский выступ.
Стоит отметить грамотные действия нашего командования по освобождению Угледара и Великой Новоселки, которые были взяты не лобовыми штурмами, а умелыми действиями по охвату флангов группировки противника.

Онлайн-трансляция боевых действий на Украине как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin/152575 (кому интересно, подписывайтесь)

PS. Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Великая Новоселка в ДНР (с) МО РФ
26 января 2025 года – День освобождения Великой Новоселки от украинской оккупации..

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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