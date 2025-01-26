Рупор кремлевской пропаганды: Великая Новоселка освобождена

Великая Новоселка освобождена.

Это важное оперативное достижение наших войск, которое ценно не только само по себе, но и открывающимися перспективами дальнейшего наступления с целью освобождения оставшихся территорий юго-западного Донбасса и продвижения в северо-восточные районы Запорожской области и юго-восточные районы Днепропетровской области.

Сегодня окончательно ушел в историю Времьевский выступ.

Стоит отметить грамотные действия нашего командования по освобождению Угледара и Великой Новоселки, которые были взяты не лобовыми штурмами, а умелыми действиями по охвату флангов группировки противника.

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PS. Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Великая Новоселка в ДНР (с) МО РФ

26 января 2025 года – День освобождения Великой Новоселки от украинской оккупации..

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Источник: Colonel Cassad

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