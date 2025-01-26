Таинственные кратеры обнаружили на дне озера Мичиган

Исследователи обнаружили серию массивных кратеров на дне озера Мичиган, происхождение которых ставит ученых в тупик. Было подтверждено, что таинственные круги, впервые замеченные в 2022 году, являются гигантскими дырами, но вопрос о том, как они образовались, остается загадкой.

Фото из открытых источников

Два года назад снимки сонара выявили странные круглые узоры на дне озера, которые исследователи не смогли объяснить. Открытие было сделано в ходе проекта картографирования дна озера в Национальном морском заповеднике Висконсинского побережья кораблекрушений, охраняемой территории озера Мичиган, где находятся 36 известных затонувших кораблей, а возможно, и многие другие. Круги, которые казались естественными, а не созданными человеком, вызвали любопытство у исследователей.

Фото из открытых источников / Wisconsin Shipwreck Coast National Marine Sanctuary

В этом году начались совместные исследовательские работы по дальнейшему изучению кругов. 21 августа дистанционно управляемый аппарат (ROV) отправили для подтверждения того, что эти очертания действительно являются массивными кратерами естественного происхождения. По словам исследователя Лаборатории экологических исследований Великих озер (GLERL) Стива Руберга, было подсчитано около 40 кратеров, но, вероятно, будет обнаружено больше.

Кратеры, которые расположены на глубине около 150 метров под поверхностью, по оценкам ученых, имеют глубину от 6 до 12 метров. Они имеют разный диаметр (от 150 до 300 метров), и имеют неправильную форму. Местный охотник за кораблекрушениями Брэндон Билер заметил круги примерно в то же время, что и исследователи. Он описал их как «очевидно, углубления или кратеры».

Хотя открытие кратеров вызывает восхищение, вопрос о том, как они образовались, остается загадкой.

«Любое новое открытие в районе Великих озер вызывает волнение», – говорит морской археолог и суперинтендант Расс Грин из Национального морского заповедника «Побережье кораблекрушений Висконсина». «Но эти особенности действительно выделяются – они находятся на большой глубине и, насколько мы можем судить, ранее были неизвестны».