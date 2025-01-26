Рупор кремлевской пропаганды: Стратегия дронов ВСУ

Стратегия дронов ВСУ

На фоне решения Трампа о приостановке (https://t.me/rt_russian/228226) зарубежной помощи режим Зеленского снова активизировал кампанию с ударами дронов самолётного типа по территории России. БПЛА как вид вооружений вообще стал для Украины основным, поскольку остальные средства поражения либо уже выбиты, либо количество их неуклонно снижается. А если США прикрутят вентиль военных поставок, то дроны станут единственным, что Украина сможет полноценно использовать на поле боя.

Киев параллельно заявляет о «собственном производстве беспилотников» — но так ли это на самом деле?

В конце прошлого года противник заявлял (https://lenta.ru/news/2024/10/01/shmygal-anonsiroval-1-5-milliona-dronov-do-kontsa-goda/) о планах производить/закупать/получать от 1,2 млн до 1,5 млн дронов различных типов за три месяца, большую часть которых составляют FPV-дроны. На эти цели украинское МО планирует распределить между бригадами ВСУ 2,5 млрд гривен. И как раз здесь начинается самое интересное.

Основными внешними источниками получения современных дронов для Украины являются страны НАТО, а также закупка различных китайских квадрокоптеров через третьи страны. Но ввиду экспортных ограничений (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-09/china-is-cutting-off-drone-supplies-critical-to-ukraine-war-effort) Китая в отношении Украины некоторые страны НАТО начинают активно развивать собственное производство.

Помимо этого, на территории Украины развёрнута сеть цехов и мастерских по сбору FPV-дронов различных типов, которые массово поставляются в войска. Но есть тонкость. Своих денег у Киева на такое не нашлось бы, и долгое время все гадали, кто оплачивает такие инвестиции. Ответ оказался прост: $1,5 млрд в производство дронов на Украине тайно вложили (https://www.nytimes.com/2025/01/17/us/politics/ukraine-drones-biden-support.html) американцы.

Судя по всему, в США точно знали, что за счёт масштабирования применения FPV-дронов ВСУ попытаются компенсировать нехватку противотанковых комплексов, а также сковать наступательную активность ВС РФ на ключевых направлениях.

Как и в прошлом году, FPV-дроны являются важной частью тактической обороны ВСУ на большинстве направлений. И в перспективе ставка на этот вид вооружений будет возрастать, особенно при сокращении поставок артиллерийских систем и противотанковых средств.

Помимо этого, важную роль играют квадрокоптеры, которые оказывают серьёзное давление на тактическую полосу обороны/наступления ВС РФ и на логистику наших войск. Тут стоит в первую очередь выделить дроны типа «Баба-яга», которые, как правило, тоже покупные и собираются на базе агродронов для распыления химикатов.

Для ударов по территории РФ противник развернул массовое производство дронов-камикадзе самолётного типа и ведёт регулярную работу по их совершенствованию, пытаясь компенсировать этим недостаток классических ударных средств. Однако с учётом того, что 95% компонентов для украинских дронов производят (https://forbes.ua/ru/news/95-komponentiv-dlya-ukrainskikh-droniv-viroblyayutsya-v-kitai-ta-evropi-zasnovnik-taf-drones-yakovenko-22112024-25010) в Китае и Европе, а с производством БПЛА Киеву помогают восемь европейских стран, о какой-то самостоятельности Украины даже в этом вопросе говорить не приходится.

Также с высокой долей вероятности можно говорить, что западные спонсоры Киева собирают определённый процент используемых дронов не на территории Украины, а в ближайшем приграничье — Румынии и Польше, чтобы избежать российских ракетных ударов по производственным цехам. Киев же получает уже готовые изделия, фактически готовые к применению.

(с) специально для RT

https://t.me/c/1686844692/7163 – цинк

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках