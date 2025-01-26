 

В Польше подан запрос на арест израильского министра просвещения

26.01.2025, 21:05, Новости дня
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В конце прошлой недели министр просвещения Израиля Йоав Киш приехал в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил, что он приехать не сможет.

По информации радиостанции “Кан Бет”, несколько палестинцев, имеющих гражданство Польши, при поддержке правозащитных организаций обратились в прокуратуру в Варшаве с требованием арестовать и судить Киша как бывшего летчика ВВС ЦАХАЛа и члена правительства Израиля, который несет ответственность за военные преступления в Газе.

Аналогичные требования поданы в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта, в отношении которых правительство Польши заявило, что не будет выполнять решение суда в Гааге.


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