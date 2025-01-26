Эверест: Гора, которая продолжает расти

Исследователи из Калифорнийского университета сделали открытие, касающееся самой высокой горы мира. Согласно новому исследованию, опубликованному в Nature Geoscience, за последние 89 тысяч лет Эверест вырос на 15-50 метров из-за эрозионных сил реки Арун.

Фото из открытых источников

Эрозия речной сети примерно в 75 километрах от Эвереста прорезает огромное ущелье, что приводит к потере массы поверхности и, как следствие, к изостатическому отскоку – процессу, при котором земная кора поднимается из-за уменьшения массы поверхности. Это постепенный процесс, обычно всего на несколько миллиметров в год, но в течение длительных периодов поверхность Земли может существенно измениться.

Исследователи обнаружили, что благодаря этому процессу гора Эверест выросла примерно на 15-50 метров за последние 89 000 лет, с тех пор как близлежащая река Арун слилась с прилегающей сетью рек Коси.

Поднятие происходит не только на Эвересте, оно затрагивает соседние вершины, в том числе Лхоцзе и Макалу, четвёртую и пятую по высоте вершины в мире соответственно. Изостатическое поднятие увеличивает высоту этих вершин примерно на ту же величину, что и у Эвереста, хотя Макалу, расположенная ближе всего к реке Арун, поднимется немного быстрее.