 

Эверест: Гора, которая продолжает расти

26.01.2025, 21:00, Разное
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Исследователи из Калифорнийского университета сделали открытие, касающееся самой высокой горы мира. Согласно новому исследованию, опубликованному в Nature Geoscience, за последние 89 тысяч лет Эверест вырос на 15-50 метров из-за эрозионных сил реки Арун.

Фото из открытых источников

Эрозия речной сети примерно в 75 километрах от Эвереста прорезает огромное ущелье, что приводит к потере массы поверхности и, как следствие, к изостатическому отскоку – процессу, при котором земная кора поднимается из-за уменьшения массы поверхности. Это постепенный процесс, обычно всего на несколько миллиметров в год, но в течение длительных периодов поверхность Земли может существенно измениться.

Исследователи обнаружили, что благодаря этому процессу гора Эверест выросла примерно на 15-50 метров за последние 89 000 лет, с тех пор как близлежащая река Арун слилась с прилегающей сетью рек Коси.

Поднятие происходит не только на Эвересте, оно затрагивает соседние вершины, в том числе Лхоцзе и Макалу, четвёртую и пятую по высоте вершины в мире соответственно. Изостатическое поднятие увеличивает высоту этих вершин примерно на ту же величину, что и у Эвереста, хотя Макалу, расположенная ближе всего к реке Арун, поднимется немного быстрее.


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