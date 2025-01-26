Мнение: Деградация Прибалтики, прибалтийское вредительство и ИИ-санкции против прибалтов

1. Дела в Прибалтике идут неважно. К демографической катастрофе добавились и экономические проблемы, вызванные участием Прибалтики в санкционном блицкриге Запада (ссылка):



ВВП Латвии и Эстонии в 2024 году упал на 2,4 и 0,7% соответственно. В текущем году эта тенденция сохранится.

Достоверность небольшого роста ВВП в Литве вызывает большие вопросы на фоне падения основных экономических показателей. Никаких потенциальных драйверов для роста экономик прибалтийских республик не просматривается.

При сохранении существующих тенденций 2025 год может стать антирекордным для демографии Латвии, Литвы и Эстонии.

2. Тем не менее власти Прибалтики продолжают храбро стачивать свои государства о Россию. Эстония, например, своими жалобами добилась недавно блокировки телеграм-канала РИА Новости в Европе (ссылка). Также Эстония собрала у своих берегов небольшую натовскую флотилию и угрожает начать захватывать русские корабли под предлогом борьбы с перерезанием подводных кабелей (ссылка).

Несколько прибалтов заняли важные должности в Еврокомиссии, где занимаются привычным делом: пытаются натравить Европу на Россию. Главный евродипломат Кая Каллас, бывшая глава Эстонии, у мужа которой был (а может быть и остаётся) бизнес в России, призывает добиться снижения так называемого потолка цен на нефть, чтобы лишить Россию доходов (ссылка). В ответ на предложение венгерского премьера Виктора Орбана «выбросить санкции в окно», так как они сильно вредят Европе, Каллас, напротив, требует их сохранить – якобы это усилит позицию Евросоюза на переговорах (ссылка).

Но если эстонка хотя бы допускает возможность переговоров, еврокомиссар по обороне литовец Андерс Кубилюс призывает к войне, причём как можно более продолжительной (ссылка):

Европейские страны должны затягивать конфликт на Украине, чтобы сдерживать Россию и в течение последующих пяти лет готовиться к войне. С таким заявлением выступил еврокомиссар Андрюс Кубилюс, его цитирует ТАСС.

«Каждый день, пока Украина продолжает воевать, — это один день, который позволит ЕС и НАТО стать сильнее», — сказал он на конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

3. Перед тем, как уйти на покой, старик Байден сыграл с прибалтийскими странами весёлую шутку (ссылка):



Страны Балтии включены администрацией Байдена в список стран, которым США не будут передавать новые информационные технологии и не будут поставлять чипы.

Объяснений может быть несколько.

Вариант первый: в Вашингтоне страны Балтии воспринимают как обезьян с гранатой.

Вариант второй: в Вашингтоне считают, что все переданное в страны Балтии немедленно утечёт в Россию.

Вариант третий: в Вашингтоне считают, что в краткострочной перспективе стран Балтии не станет или же они войдут в состав России и Белоруссии.

Надеюсь, что верны первые два утверждения, но не третье. Евросоюз сейчас плачет и кашляет, переваривая крошечную Прибалтику. Если Прибалтика паче чаяния войдёт в состав России, то местные элиты будут вредить уже не Евросоюзу, а нам.