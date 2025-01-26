 

Мнение: Некрофилия на марше

26.01.2025, 20:40, Разное
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Пару дней назад репостнул видео с вхлам снесенной Газой. Город похож на виды городских развалин времен Второй мировой войны. Меня всегда виды сделанных человеком разрушений, снесенных до щебня городов малость шокируют – как знак тупой разрушительной силы, сил хаоса и смерти, фото своего рода торжества Зла. Тем не менее в комментариях едва ли не преобладают те, кто испытывает злорадство, видя снесенный город. О чем без малейшего стеснения и сообщают. Некоторые тут же приводят обоснования – почему это, дескать, правильно – устраивать ковровые бомбардировки, и почему женщины и дети “заслужили” такое обращение.
Любопытно, что среди осатаневших любителей кровавых развалин много и тех, кто говорит о себе как о стороннике Украины. Людям не приходит в голову, что они повторяют “аргументы” тех, кто сносил Мариуполь и другие города Донбасса, тоже “в ноль”. “Аргументы” всегда в таких случаях одинаковые – “а чо они?” и “они это заслужили”. Это аргументация НЕКРОФИЛОВ.
На самом деле у некрофила нет никакой рациональной основы. У некрофилов драйвер один – это жажда разрушений и смерти. По сути, это болезнь. Психическое отклонение. “Я хочу всех убить, а уж за что и почему – объяснения я подберу, если будет надо”. Разрушение само по себе нравится некрофилу не потому, что он кого-то “наказывает” или, поэтически выражаясь, “несет Возмездие”, а просто потому, что он во власти Идеи – вот были дома, в них могли бы жить люди – и тут раз! И только груда обломков, которые уже не будут домом ни для кого. Некрофил враждебен жизни как таковой. Должны быть только хаос и смерть повсюду.
Старик Фромм, когда описывал свой родной немецкий фашизм, видел его суть. Как и его учитель Фрейд, другой могучий еврей, когда ввел свой Танатос, “влечение к смерти”, как одну из базовых проявлений человеческой психики. Некрофилия – сейчас отовсюду бьет просто фонтаном.

Источник: Размышления вольного социолога


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