Мнение «аналитика»: О человечности в нечеловеческих условиях… А так разве можно было?

Их было четверо. Да, четверо взрослых мужчин, а по нынешним меркам — почти что мальчишек. Один — татарин откуда-то из-под Самары, другой — русский с Дальнего Востока, и двое украинцев, по совпадению, оба из хуторов под Винницей.

И у одного из них был День рождения, даже маленький юбилей: 20 лет. Конечно, обстановка не предрасполагала. Но ведь это же не повод не праздновать и не дарить подарки?

Никто из них не был дворянского роду. Но подарок оказался почти царским.

Тихонечко посоветовавшись, трое парней подарили подарили четвёртому… аж два дополнительных глотка воды и «лишнюю» картофелину.

Да, это дело было на барже Т-36, унесённой 65 лет назад в Тихий океан с экипажем из четырёх человек на борту. Из еды у них было ведро картошки, буханка хлеба, полтора килограмма свиного жира, полторы банки свиной тушёнки, около килограмма пшена с горохом, пачка чая и кофе и примерно полсотни спичек. Трёхдневный запас, и то не полный. А дрейфовать по волнам им предстояло 49 суток. И хотя они этого в тот момент ещё не знали, продукты решили строго экономить. Есть в день по одной картошинке, пропахшей дизельным топливом, ложке крупы, которую было даже не отварить: пресную воду тоже приходилось беречь, и крохотному хлебному сухарику.

Поэтому подарок действительно был щедрым. Но герой торжества, украинец Анатолий Крючковский, от него отказался со словами: «Именинный торт делят между всеми гостями, угощайтесь!». И поделили всё поровну.

Такой вот был эпизод героической саги вынужденного 49-дневного дрейфа советских военных под командованием младшего сержанта Асхата Зиганшина. Помимо него и уже названного именинника в экипаж входили рядовой Филипп Поплавский и солдат-первогодок Иван Федотов. Их #история прогремела тогда на весь мир, а в #СССР её знал каждый мальчишка. Спас эту четвёрку американский авианосец Kearsarge, к слову. А мэр Сан-Сранциско, куда боевой корабль доставил советских солдат, присвоил всем звания почётных горожан. И было это всё в годы «Холодной войны», да.

Гуманнее тогда люди были со всех сторон. Не то, что нынешнее племя!

Хотя…

Эпизод 65-летней давности напомнил о некоторых событиях наших дней. Два тяжелораненых бойца, один из которых из российской армии, а второй из ВСУ, несколько дней выживали в «серой зоне», помогая друг другу. Они делили остатки сухпайка, перевязывали раны и подбадривали один другого. На русском. И лишь когда украинский воин скончался от полученных ран, его российский побратим пополз к своим. И выполз таки на одних руках к блиндажу ВС РФ.

А вот история с противоположной стороны. Военный Армии России с позывным «Саид» получил переломы ноги и руки, а также лишился глаза в ходе боёв за Авдеевку. Сослуживцы спрятали его в подвале детского сада под столом, накрытым одеялом, а затем пошли на прорыв, чтобы вернуться с помощью. Ночью «Саид» услышал шаги и украинский военный попросил: «Не стреляй, я без оружия и бронежилета». Вместе они три дня ждали подмоги. И всё это время украинец выхаживал русского бойца: носил ему воду из лужи, так как иного способа утолить жажду и голод не было, делал перевязки, делился историями. А потом подоспела эвакуационная группа ВС РФ.

И таких историй известно уже десятки.

То есть, даже враги «на передке» могут оставаться людьми до конца. А почему на это неспособны ни интернет-воины, готовые рвать оппоненту глотку, ни хорошо знающие друг друга политики, пославшие незнакомых людей убивать друг дружку ради «высших государственных интересов»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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