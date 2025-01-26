Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю предъявлены официальные обвинения в мятеже

Находящемуся под арестом по обвинению в государственной измене президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю предъявлено официальное обвинение в мятеже. Вместе с ним обвинения предъявлены бывшему министру обороны, нескольким генералам и начальникам полиции. Юн Сок Ёль – первый президент в истории Южной Кореи, которому предъявлены уголовные обвинения во время пребывания в должности.

Напомним, 3 декабря президент Юн Сок Ёль неожиданно объявил военное положение в стране, обвинив оппозиционное Национальное собрание (южнокорейский парламент) в парализации правительства. Парламент проголосовал против его решения, вынудив через шесть часов отменить приказ. Попытка президента объявить военное положение была признана мятежом.

14 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля, и он был временно отстранен, хотя и остался действующим президентом страны.

15 января президент был арестован, суд продлил срок его содержания под стражей до 19 января, а затем арест был продлен еще на 20 дней.

Обвинительное заключение в отношении Юна было предъявлено раньше, чем ожидалось. По корейскому законодательству, только государственная прокуратура может предъявить ему обвинение. Юн Сок Ёль отказался сотрудничать со следствием, а его адвокаты настаивали на том, что четыре года “безукоризненного управления” не позволяют правоохранительным органам вести против него расследования.

В минувшую пятницу судья в суде Сеула постановил, что либо Юн Сок Ёлю будут немедленно предъявлены обвинения, либо он должен быть освобожден, поскольку Управление по расследованию коррупции уже завершило расследование.