 

Мнение: Выборы без выбора

26.01.2025, 19:40, Разное
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Сегодня с удивлением услышал, что в Белоруссии СЕГОДНЯ завершаются выборы президента Белоруссии! То есть вся выборная кампания вообще прошла мимо моего внимания, так тихо и незаметно, как только возможно. А в прошлый раз все было не так: сначала Лукашенко потряс мир, когда арестовал вообще ВСЕХ кандидатов в президенты – редкостный цинизм; а потом были еще и народные выступления на улицах с каким-то нарочитым миролюбием и непротивлением злу насилием, в белых носочках и с шариками в руках; запомнились, что их разгоняли с особой жестокостью и даже садизмом.

“Выборы” Луки, похоже, тогда все равно фальсифицировали раза в 3, но оспаривать, понятно, было уже некому.
И вот прошло 4 года, и нынешние выборы – полная противоположность: прошли тихо, как на кладбище. Я даже не знаю, а были у него какие-то “конкуренты”?

Наверно, упырь уже заслужил, чтобы его “избирали” как в Азии или в Советах – одного из одного. Пошлейший фарс, вот такая у них демократия. Суверенная, видимо.

Источник: Размышления вольного социолога


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