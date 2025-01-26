«Народный любимец и эксперт во всём»: почему белорусы единодушно проголосовали за переизбрание Александра Лукашенко на седьмой срок

26 января завершились очередные выборы президента Республики Беларусь, на которых 90% белорусов отвергли хаос, разруху и выбрали мир, стабильность, уверенность в завтрашнем дне и свободу от необузданной свободы, переизбрав Александра Лукашенко на седьмой срок.

Пообщавшись с простыми госслужащими, следователями, надзирателями и прокурорами, специальный корреспондент «Панорамы» Олесь Вавёркин составил пресс-портрет президента дружественного нам государства, в котором раскрываются все причины всенародной поддержки белорусского лидера и ошеломляющей победы на выборах с разгромным счетом седьмой раз подряд.

Лукашенко — верный союзник России

За 28 лет существования Союзного государства белорусский лидер бесчисленное количество раз демонстрировал свою готовность прийти на помощь Российской Федерации даже в самой тяжелой ситуации. Глава государства протянул руку помощи России, предложив программу ленд-лиза и другие выгодные оружейные сделки. Лукашенко также смог найти применение уклоняющимся от мобилизации россиянам, отправив их на посевную.

В условиях санкций коллективного Запада Александр Григорьевич пришёл на выручку братскому российскому народу и наполнил российские прилавки белорусскими бананами. Две страны тесно сотрудничают и в культурно-исторической сфере: благодаря стараниям белорусского президента в Санкт-Петербурге открылся дом-музей Франциска Скорины. Сам же рейтинг политика в России настолько высок, что суперкомпьютер без труда смог предсказать его победу на российских президентских выборах.

Лукашенко — надёжный партнер Запада

Несмотря на агрессивные провокации коллективного Запада по дестабилизации внутриполитической обстановки, Республика Беларусь всё ещё находится в центре Европы и заинтересована в крепких отношениях со своими западными соседями, выступая с примирительными и дружескими инициативами. В качестве жестов доброй воли президент Лукашенко предлагал ремонтировать танки НАТО в РБ и продавать дешёвый газ Евросоюзу. Тем не менее, партнёрство с Европой никогда не вредит интересам страны на мировой арене: Лукашенко ранее пригрозил перекрыть транзит оружия в Украину в случае поддержки Литвой Тихановской.

Лукашенко — миротворец

Плодотворная работа белорусского лидера в достижении мира по всему миру была высоко оценена в ООН. А за самоотверженную отдачу в древнейшей профессии миротворца Александр Лукашенко был номинирован на Нобелевскую премию мира. Своим высоким умением разрешать конфликты словом, а не силой, Александр Григорьевич может повлиять и на самых богатых людей планеты: Лукашенко смог отговорить Илона Маска от драки с Цукербергом после личного звонка.

Понимая тесную связь РБ с братскими народами Украины и России Лукашенко неоднократно выступал с мирными инициативами. Так, Лукашенко предлагал передать Крым в состав его страны, а за организацию мирных переговоров между двумя странами политик скромно попросил вознаградить свои миротворческие усилия ещё одной Нобелевской премией.

Лукашенко — защитник национальных интересов

Тем не менее, несмотря на тесную связь со своими соседями, многовекторная внешняя политика — залог того, что национальные интересы Республики Беларусь будут учитываться на международной арене. Уже много лет Лукашенко борется за справедливую кредитно-денежную политику других стран в отношении РБ, в чём помогает наличие у страны своего ядерного арсенала и умение политика вести переговоры: Лукашенко даже смог обмануть телефонных мошенников и повесить на них часть кредитов.

Лукашенко также отметился намерением до конца защищать репутацию белорусских креветок – он лично следит за качеством национальной продукции и сражается с контрафактом.

Лукашенко — защитник демократии

Кому, как не президенту со всенародной поддержкой в 80% своих соотечественников знать о ценности свободы слова и демократии? Недаром страна была переименована в Народно-демократическую республику. Твёрдая готовность Александра Григорьевича отстаивать идеалы народовластия и свободы проявилась задолго до президентства: в одном из интервью Лукашенко признался, что в 1991-м году именно он организовал сопротивление путчу ГКЧП в Белом доме.

Демократически избранный президент РБ неоднократно выступал против полицейского насилия и политических репрессий в странах Запада. Глава государства вступался за бастующих польских фермеров, резко осуждал политическое преследование Дональда Трампа и встал на защиту Instagram-аккаунта рабочего Минского тракторного завода Романа Протасевича.

За пределами родной страны Лукашенко известен как непримиримый борец за права женщин:благодаря нему польские женщины могут свободно смотреть трансляции абортов в белорусских клиниках, а американки имеют возможность прервать беременность за валюту в лучших клиниках Ошмян и Калинковичей.

Неудивительно, что в стране, находящейся в самом центре Европы, ситуация с гражданскими свободами настолько хороша, что именно о правах человека советник главы КГБ создал свой Telegram-канал, а туристы могут свободно гулять вдоль государственной границы.

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