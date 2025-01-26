 

Для добычи золота в промышленности до сих пор используются древние технологии

26.01.2025, 19:00, Разное
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Использование ртути для добычи золота – древняя практика, которая до сих пор используется сегодня в горнодобывающей промышленности. Об этом рассказывает IFLScience.

Фото из открытых источников

Ртуть – единственный металл, который находится в жидком виде при комнатной температуре, что делает ее полезным инструментом в горнодобывающей промышленности. Ее уникальная способность связываться с золотом позволяет ей извлекать фрагменты золота из породы. Однако этот процесс сопряжен с определёнными опасностями, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья и окружающей среды.

Ртуть использовалась в Египте ещё в 1500 году до н. э., преимущественно в медицине, несмотря на её высокую токсичность. Также считается, что ртуть использовалась в качестве инструмента для добычи полезных ископаемых путем объединения драгоценных металлов с 750 г. до н.э.. И, хотя в разные периоды по всему миру появлялись различные методы, историческое использование процесса амальгамирования демонстрирует значительное сходство с теми, которые используются сегодня.

Фото из открытых источников

 

Процесс добычи золота с помощью ртути включает в себя смешивание жидкой ртути с горными породами, которые содержат фрагменты золота. Ртуть растворяет фрагменты золота, оставляя остальную часть породы и образуя золото-ртутный сплав, называемый золотой амальгамой. Затем сырую амальгаму золота необходимо отделить от непрореагировавшей ртути, что можно сделать, выдавив жидкость через кусок пористого материала.

Хотя этот процесс больше не используется в промышленных масштабах, он по-прежнему используется при кустарной и мелкомасштабной добыче золота, где его вредное воздействие не уменьшается. Согласно отчету экспертов 2018 года, эти методы в настоящее время являются крупнейшим источником загрязнения ртутью на Земле: ежегодно выбрасывается более 1000 тонн испаренной ртути.

Испаренная ртуть может вызвать повреждение дыхательной, желудочно-кишечной и центральной нервной систем. Симптомы вдыхания паров элементарной ртути включают затрудненное дыхание, рвоту и головные боли. Существуют методы уменьшения количества образующихся паров ртути, и некоторые из них довольно изобретательны. Например, кусочки картофеля в процессе варки могут поглотить часть избыточных паров ртути. Внедрение портативных и недорогих ртутных датчиков также помогает снизить риск заражения для шахтеров.


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