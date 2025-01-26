Мнение «аналитика»: О финте от Лукашенко… И он воткнул свой «ножик в спину»?

В эти выходные вся #Беларусь в едином порыве снова выбирает Лукашенко. Без протестов и возражений.

Но теперь это не просто ритуал, а эпичный финал долгой-долгой саги. Которая завершается не только зажигательными плясками на «Минск-Арене» в финале «Марафона единства», но и сухими строчками одного протокольного сообщения из Москвы. А такие документы надо уметь читать и «между строк».

#Кремль скупо сообщил, что российский президент Владимир #Путин… прямо в Крещенский сочельник провёл телефонный разговор со своим визави из Республики Беларусь Александром #Лукашенко. Тепло поздравил его с праздником и пожелал успехов на предстоящих президентских выборах. «Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнёрства двух стран и условились о дальнейших личных контактах», — говорится на сайте кремлёвской пресс-службы.

Вроде бы рутина и скукота. Но самое главное то, чего в пресс-релизе нет.

А отсутствует в нём главное. Слова «интеграция» и «Союзное государство». И это уже не в первый раз.

Даже на состоявшемся в декабре минувшего года заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, приуроченного к четвертьвековому этого причудливого образования, ключевое для него слово «интеграция» Владимир #Путин произнёс всего лишь четырежды, Александр Лукашенко — ни разу. При обилии речей насчёт стратегического партнёрства, взаимовыгодного сотрудничества и прочих союзнических отношений. Но, простите, «союзные государства» и «Союзное государство» — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Стран-союзниц в мире пруд пруди. Чуть ли не все государства состоят в тех или иных союзах и альянсах. А Союзное государство — это единая валюта, интегрированная #экономика, общий #бюджет, совместная таможня и объединённая #армия.

Что из этого появилось у двух братских стран за прошедшие четверть века большой и дорогой союзной стройки?

То-то.

Даже в части экономики, где Беларусь получает российские энергоносители по внутрироссийским ценам, а свои товары продаёт россиянам по «рыночным», по большому счёту, «интеграция» этим и ограничивается. В военной же сфере, где стороны добились «невиданного прежде прогресса», всё складывается так, что #Россия передаёт белорусам «в пользование» новейшее оружие вплоть до ядерного, но выбор целей для него Александр Лукашенко оставляет за собой.

И вся тональность речей российских и белорусских лидеров нынче такова, что РФ и Беларусь — уже всего лишь ситуативные союзники, каких много. Но никак не «союзное государство».

Двадцать пять лет Александр Лукашенко юлил, хитрил, вертелся ужом и говорил правильные слова. Но в «вассалы» к Владимиру Путину не попал. А его страна и независимость от России сохранила, и все плюшки «интеграционного процесса» получила. И теперь может переходить под руку Китая. Или уже перешла, оттого и…

Это вот картофельный ножик в спину несостоявшемуся «старшему брату»?

Или уже китайский меч «гуньдао»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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