13 израильтян пострадали в результате ДТП в Лаосе, некоторые в тяжелом состоянии

В Лаосе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого пострадали 13 израильских туристов. По предварительным данным, в числе пострадавших есть находящиеся в тяжелом состоянии.

Страховая компания “Магнус” находится в постоянных контактах с министерством иностранных дел и с консульством Израиля в Лаосе, выясняя состояние пострадавших. В случае необходимости, они будут доставлены для лечения в Израиль.

В настоящий момент пострадавших размещают в больницах в Лаосе и в Таиланде.