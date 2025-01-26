13 израильтян пострадали в результате ДТП в Лаосе, некоторые в тяжелом состоянии
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В Лаосе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого пострадали 13 израильских туристов. По предварительным данным, в числе пострадавших есть находящиеся в тяжелом состоянии.
Страховая компания “Магнус” находится в постоянных контактах с министерством иностранных дел и с консульством Израиля в Лаосе, выясняя состояние пострадавших. В случае необходимости, они будут доставлены для лечения в Израиль.
В настоящий момент пострадавших размещают в больницах в Лаосе и в Таиланде.
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