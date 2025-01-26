Жизнь следует искать на экзопланетах в системах тройных звезд, считают ученые

Недавно исследователи из Техасского университета в Арлингтоне провели исследование, которое поможет лучше понять формирование и эволюцию систем тройных звезд и подходят ли они для поиска жизни. В этом исследовании, опубликованном в журнале Astrophysics & Space Science, исследователи проанализировали статистическую вероятность того, что в системах с тройными звездами могут находиться экзопланеты.

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Ведущий автор исследования, профессор физики Манфред Кунц из Техасского университета в Арлингтоне объясняет, что возраст и металличность звезд являются фундаментальными свойствами, которые применимы ко всем звездам. Поскольку большинство звезд являются членами систем более высокого порядка, изучение звезд в тройных звездных системах является естественным продолжением исследований, посвященных одиночным звездам.

Исследователи проанализировали 27 подтвержденных экзопланет в системах тройных звезд, которые были обнаружены в прошлых исследованиях. Они обнаружили, что звезды в тройных звездных системах в среднем заметно моложе, чем звезды, расположенные в окрестностях Солнца. Металличность этих звезд в среднем соответствует солнечной, но из-за ограниченного количества данных этот результат не противоречит предыдущему выводу о том, что звезды с планетами, как правило, богаты металлами.

Доктор Кунц говорит, что единственная планета, где мы точно знаем, что жизнь действительно существует, – это Земля. Однако, благодаря как наблюдательным, так и теоретическим исследованиям в течение многих десятилетий целенаправленной работы, исследователи убеждены, что экзожизнь почти наверняка реальна. Это утверждение также должно применяться к планетам в системах тройных звезд. Однако эти планеты обычно подвержены относительно переменным воздействиям окружающей среды, что, как ожидается, снизит вероятность появления развитых форм жизни, но нельзя исключать присутствие микробной жизни, особенно экстремофилов.

Доктор Кунц говорит, что поиск жизни за пределами планеты Земля продолжает оставаться увлекательной темой. Однако исследователи должны учитывать ограничения поиска жизни в системах тройных звезд, например, переменное количество радиации, получаемой компонентами звезды. Вместо этого они могут изучать спутники, которые могут быть более пригодными для жизни.

Хотя вероятность обнаружения экзожизни в системах тройных звезд не столь высока, она все же существует. Ученые продолжают исследовать эти системы и их спутники, чтобы найти ответы на эти вопросы.