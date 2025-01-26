 

Расследование АНБ: воспламенение, спровоцировавшее пожары в Лос-Анджелесе, было вызвано постами Трампа в X

26.01.2025, 17:33, Разное
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Пожары, охватившие Калифорнию и уничтожившие там десятки тысяч жилых домов, могли быть вызваны публикациями Дональда Трампа в социальной сети X, сообщает группа расследователей Агентства национальной безопасности США.

В них бывший и будущий президент рассуждал о возможности закрепления в Конституции существования только двух гендеров.

Как показало проведённое расследование, наиболее интенсивные воспламенения начали происходить синхронно в течение 15 минут после публикации первого поста в серии. При этом наиболее сильные пожары возникали в районах Лос-Анджелеса, населённых сторонниками Демократической партии, в то время как в районах с более политически разношёрстным населением пожаров либо не было, либо они носили локальный характер и быстро купировались.

В АНБ признали, что не могут начать полноценное расследование, поскольку заводить дела против действующих президентов считается дурной приметой. Когда один из директоров Агентства нарушил это негласное правило в 1970-х годах, он сам стал фигурантом расследования ФБР и в итоге был признан виновным в незаконном хранении наркотиков, наступательных гранат и детской порнографии, причём гранаты, как он утверждал на суде, ему подбросили.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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