Xiaomi WinPlay обеспечит поддержку игр для Windows на планшетах с HyperOS

Компания Xiaomi представила бета-версию новой технологии виртуализации для своей операционной системы HyperOS. Новинка под названием WinPlay предназначена для запуска на устройствах компании (пусть и с некоторыми ограничениями) популярных игр для Windows. Речь идет только об игровом контенте, прочие программы для Windows остаются недоступными. Да и игры запускаются далеко не все — зато у пользователей появилась возможность поиграть на планшете в некоторые AAA-проекты.

Технология во многом экспериментальная, это попытка выжать максимум возможностей из ядра HyperCore ценой ряда компромиссов. Игровые показатели, вроде fps, априори будут снижены по сравнению с уровнем консолей и ПК. Разработчикам пришлось полностью переписать архитектуру ядра, чтобы обеспечить разумный баланс потребления ресурсов.

К преимуществам WinPlay можно отнести полную автономность — игры работают без подключения к внешним серверам. Их можно устанавливать и запускать напрямую из Steam, сохранена поддержка периферийных устройств по Bluetooth, включая клавиатуры, мыши и контроллеры. Также есть режим многопользовательской игры для четырех геймеров.

На текущий момент WinPlay работает исключительно с планшетом Xiaomi Pad 6S Pro 12,4 дюйма. Информации о расширении линейки поддерживаемых устройств пока нет, равно как и о возможных сроках выхода коммерческой версии данной технологии.Источник — Xiaomi