Не менее 13 иностранных миротворцев ООН погибли в Конго в столкновениях с повстанцами

Демократическая Республика Конго разорвала дипломатические отношения с Руандой, обвинив ее в поддержке повстанческой группировки М23 (“Движение 23 марта”). По данным ООН, в результате последней серии столкновений с повстанцами М23 в Конго погибли, по меньшей мере, 13 солдат миротворческих сил – трое граждан ЮАР, трое малавийцев и один уругваец.

В течение последних нескольких недель повстанческая группировка “Движение 23 марта” добилась значительных территориальных успехов, окружив город Гома с населением около двух миллионов человек, пишет SKY News.

Демократическая Республика Конго обвинила Руанду в поддержке М24 и разорвала с ней дипломатические отношения. Конголезские дипломаты отозваны из Руанды, ДРК также потребовала от руандийских властей прекратить дипломатическую и консульскую деятельность в столице Конго Киншасе.

Совет Безопасности ООН соберется в воскресенье, 26 января, на экстренное совещание по вопросу эскалации ситуации в Конго. Заседание было запланировано на понедельник, однако в связи с негативным развитием событий его перенесли на день раньше.