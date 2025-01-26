Новый ИИ отказывается мыслить, как человек, формируя свое понимание происходящего

Новая модель ИИ от OpenAI, основанная на методе проб и ошибок, начала демонстрировать удивительные результаты в решении сложных задач. Этот подход, который ранее был использован в игровых ИИ, таких как AlphaGo, теперь начинает применяться в более широком спектре задач, включая языковые модели.

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AlphaGo, разработанный компанией Deepmind, стал первым игровым ИИ, который не использовал человеческие инструкции и не читал правила. Вместо этого он использовал технику обучения с подкреплением при самостоятельной игре (RL), чтобы сформировать собственное понимание игры. Этот подход позволил AlphaGo обыграть чемпиона Европы по Го со счетом 5:0 и победить игрока-человека, занявшего первое место в мире.

Новая модель o1 от OpenAI, основанная на методе проб и ошибок, начала демонстрировать невероятные результаты в решении сложных задач. Этот подход позволяет ИИ формировать собственное понимание проблемных пространств, не полагаясь на человеческие инструкции. В результате o1 стал первым LLM, который действительно начинает создавать это странное, но сверхэффективное «понимание» проблемных пространств в стиле AlphaGo.

Этот подход позволит ИИ формировать собственное понимание проблемных пространств, не полагаясь на человеческие инструкции. Это означает, что ИИ будет способен решать сложные задачи, которые ранее были недоступны для него. Кроме того, этот подход позволит ИИ учиться на основе базовой реальности, а не только на языковых моделях.

Во многих отношениях o1 практически ничем не отличается от своих предшественников – за исключением того, что OpenAI выделил некоторое «время на обдумывание», прежде чем начать отвечать на запрос. Во время этого обдумывания o1 генерирует «цепочку мыслей», в которой он рассматривает и обосновывает свой путь решения проблемы.

По мнению экспертов, ИИ, получивший свободу учиться подобным образом, будет очень странным. Он будет делать самые причудливые вещи, какие только можно придумать, по причинам, известным только ему самому, и при этом они будут создавать и открывать новые знания, которые люди никогда не смогли бы собрать воедино. Это будущее, которое уже начинает формироваться.