Рупор кремлевской пропаганды: О «невинно репрессированных японских шпионах»

О «невинно репрессированных японских шпионах»

В одной перепалке с антисоветчиками относительно «невинно репрессированных японских шпионов» постоянно рефреном высказывали «мыслю», что шпионов-де не могло быть так много, и они не могли заниматься мелкими диверсиями типа вбивать костыли в бревна, чтобы ломать полотна для лесопилки.

На этот счет хотелось бы сказать следующее.

1. Японская разведка еще в начале 20 века выдвинула принцип «тотального шпионажа», то есть, исключительной массовости агентов.

2. Все остальные разведки крупных капстран к этому принципу пришли в Первую Мировую — огромная территория районов боевых действий требовала массовой агентуры.

3. После Гражданской войны в СССР было достаточно массового материала для вербовки — скомпрометировавших себя расстрелами красноармейцев, выдачами красных партизан, бандитизмом органы госбезопасности вылавливали вплоть до 70-х, пока этот контингент не вымер по естественным причинам. И это после масштабных чисток, после ВОВ, когда «герои белого дела» снова вылезли в форме власовцев и полицаев, решив, что рейх — это навсегда.

4. Из массовости кадров закономерно вытекает их крайне низкое качество. Подготовки у таких агентов было ноль, они были малоценным расходным материалом. Большинство не имели доступа ни к каким важным сведениям.

5. Как вытекает из предыдущего, использовались они разведкой крайне неэкономно, и часто одноразово. Об их прикрытии всерьез не заботились, раздавая задания. Потому сыпались они тоже массово, на радость ОГПУ и НКВД.

6. Так как управление массовой агентурой — дело очень сложное, то значительная ее часть четких указаний от разведки, на которую работала, не имела, а имела весьма расплывчатое направление деятельности — типа, «в случае конфликта с войсками микадо вести диверсионную деятельность». В силу низкой подготовки и малой образованности массовых кадров это трактовалось весьма вольно. Потому завербованный крестьянин мог скручивать гайки с ж-д путей, и на допросе с полным правом заявить, что делал по заданию японской разведки, и, самое главное, все будет правдой, у кого на что фантазии хватало. Кто-то, работая бухгалтером, учет путал, кто-то на лесопилке костыли в бревна вбивал, кто-то на хлебе свастику рисовал.

7. Наконец, среди массовой агентуры были такие категории, как агенты обеспечения с задачами, ничего откровенно шпионского не содержащими (например, просто заносить в таежную избушку на «тропе», по которой идет заброс, продукты время от времени, такой агент мог использоваться и вслепую), законсервированные агенты, наконец, просто агенты, потерявшиеся в учете или не поддерживавшие связи.

8. Основным направлением работы иностранных разведок против СССР в 20 — 30 — 40-е была организация вооруженного восстания, из этого, в частности, вытекала и массовая вербовка агентуры, в т. ч. неспособной к агентурной работе. Например, пашет мужик землю в глуши, тупой и малограмотный, секрет он вызнать не сможет. Но для «повстанчества» самое то — тайгу знает, боевой опыт есть, стреляет как бог, деньги любит, Советскую власть — наоборот.

Одним словом, «пушечного мяса» капиталистические разведки в СССР навербовали вполне сравнимо с массой репрессированных за шпионаж.

И. Шевцов

https://t.me/prorivists/6023 – цинк

Как выглядит массовая вербовка одноразовых агентов можно было наглядно посмотреть после начала СВО, когда публика внезапно осознала, что враги народа, массовые диверсии и саботаж и иностранные агенты – это не фигуры речи.

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Источник: Colonel Cassad

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