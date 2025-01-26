Ученые обнаружили таинственный древний участок под Тихим океаном

Команда ученых под руководством геолога Цзинчуаня Вана из Университета Мэриленда выяснила, почему в Тихом океане формируется самый быстрорастущий океанический хребет на планете. Исследование опубликовано в Science Advances.

Фото из открытых источников

Используя сейсмические данные, команда Вана обнаружила древние океанические плиты, скрытые глубоко внутри Земли, которые могли способствовать спредингу и появились еще во времена динозавров.

«Наше открытие поднимает новые вопросы о том, как недра Земли влияют на то, что мы видим на поверхности, на огромных расстояниях и в течение длительных периодов времени», – говорит Ван.

Посылая отраженные звуковые волны глубоко в землю для формирования сейсмических карт, команда Вана обнаружила странный сгусток мантии, движущийся на удивление медленно под плитой Наска, которая граничит с континентальной плитой Южной Америки. Это частично расплавленный слой минералов, называемый мантией, циклически перемещается десятки миллионов лет из-за экстремальных перепадов температур вверху и внизу.

Команда определила, что эта структура плиты холоднее и плотнее, чем окружающие регионы, и, похоже, это окаменелый кусок древнего морского дна.

«Эта утолщенная область похожа на окаменелый отпечаток древнего куска морского дна, который погрузился в Землю примерно 250 миллионов лет назад», – описывает Ван. «Это дает нам возможность заглянуть в прошлое Земли».

Расшифровывая следы этих древних воздействий глубоко под землей, геологи могут узнать больше о том, как внутреннее устройство нашей планеты формирует поверхность нашего мира сегодня.

«Рассмотрение древней субдукционной плиты с этой точки зрения дало нам новое понимание взаимосвязи между очень глубокими структурами Земли и геологией поверхности, которые раньше не были очевидны», – объясняет Ван.