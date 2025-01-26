Археологи обнаружили древний фастфуд в Египте: бургер «Имхотеп» и сфинкс-кола пользовались спросом 4000 лет назад

Археологическая экспедиция обнаружила в окрестностях Каира древний ресторан быстрого питания, функционировавший около 4000 лет назад. Специалисты утверждают, что в этом заведении подавались блюда, поразительно напоминающие современные гамбургеры и картофель фри.

Флагманским блюдом ресторана стал знаменитый бургер «Имхотеп», получивший своё имя в честь легендарного архитектора и врачевателя Древнего Египта. Бургер состоял из лепёшки, начинённой кусочком жареного мяса, овощей и специального соуса, отдалённо напоминающего современный кетчуп. Кроме того, в меню присутствовали такие позиции, как сфинкс-кола и батат фри. Основными клиентами заведения были строители, занимавшиеся возведением пирамид неподалёку от него.

Однако не все жители того времени поддерживали идею фастфуда. Жрецы бога Себека, покровителя медицины и исцелений, активно выступали против распространения подобных заведений, утверждая, что такая пища негативно влияет на здоровье. Они устраивали массовые акции протеста перед рестораном, призывая посетителей отказаться от вредных продуктов и вернуться к традиционным блюдам. Тем не менее, несмотря на сопротивление жрецов, ресторан продолжал процветать, привлекая местных жителей и путешествующих торговцев.

Тем, кому не хватало средств на покупку бургера, предлагали взять микрозайм в пирамиде фараона Менатепа.

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