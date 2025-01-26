 

Археологи обнаружили древний фастфуд в Египте: бургер «Имхотеп» и сфинкс-кола пользовались спросом 4000 лет назад

26.01.2025, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Археологическая экспедиция обнаружила в окрестностях Каира древний ресторан быстрого питания, функционировавший около 4000 лет назад. Специалисты утверждают, что в этом заведении подавались блюда, поразительно напоминающие современные гамбургеры и картофель фри.

Флагманским блюдом ресторана стал знаменитый бургер «Имхотеп», получивший своё имя в честь легендарного архитектора и врачевателя Древнего Египта. Бургер состоял из лепёшки, начинённой кусочком жареного мяса, овощей и специального соуса, отдалённо напоминающего современный кетчуп. Кроме того, в меню присутствовали такие позиции, как сфинкс-кола и батат фри. Основными клиентами заведения были строители, занимавшиеся возведением пирамид неподалёку от него.

Однако не все жители того времени поддерживали идею фастфуда. Жрецы бога Себека, покровителя медицины и исцелений, активно выступали против распространения подобных заведений, утверждая, что такая пища негативно влияет на здоровье. Они устраивали массовые акции протеста перед рестораном, призывая посетителей отказаться от вредных продуктов и вернуться к традиционным блюдам. Тем не менее, несмотря на сопротивление жрецов, ресторан продолжал процветать, привлекая местных жителей и путешествующих торговцев.

Тем, кому не хватало средств на покупку бургера, предлагали взять микрозайм в пирамиде фараона Менатепа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Великая Новоселка освобождена

26.01 / Таинственные кратеры обнаружили на дне озера Мичиган

26.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Стратегия дронов ВСУ

26.01 / Эверест: Гора, которая продолжает расти

26.01 / Мнение: Деградация Прибалтики, прибалтийское вредительство и ИИ-санкции против прибалтов

26.01 / Мнение: Некрофилия на марше

26.01 / Мнение «аналитика»: О человечности в нечеловеческих условиях… А так разве можно было?

26.01 / Физики создали лазер из звука

26.01 / Мнение: Выборы без выбора

26.01 / «Народный любимец и эксперт во всём»: почему белорусы единодушно проголосовали за переизбрание Александра Лукашенко на седьмой срок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика