 

НАСА отключило некоторые приборы «Вояджера-2»

26.01.2025, 13:01, Разное
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Космические аппараты НАСА «Вояджер-1» и «Вояджер-2», отправленные более 47 лет назад, начинают проявлять признаки старения, и НАСА предпринимает шаги по продлению срока их эксплуатации. Об этом пишет IFLScience.

Фото из открытых источников

И «Вояджер-1», и «Вояджер-2» в последние годы столкнулись с техническими трудностями. «Вояджер-1» послал таинственный повторяющийся сигнал, и его двигатели нуждались в замене, что НАСА выполнило с расстояния в 24,63 миллиарда километров. «Вояджер-2» страдал от аналогичных неисправностей, включая кратковременное отклонение от курса.

Корень этих проблем кроется в источниках энергии, которые питают космический корабль. Системы, работающие на плутонии, которые питают космический корабль, постепенно выходят из строя, и для экономии энергии НАСА планирует отключить приборы на борту.

Как объяснило НАСА в 2023 году: «Процесс постепенного затухания означает, что генератор с каждым годом вырабатывает немного меньше энергии. Пока что снижение мощности не повлияло на научную миссию, но, чтобы компенсировать потери, инженеры отключили обогреватели и другие системы, которые не являются необходимыми для полета космического корабля».

Недавно Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) приняла решение отключить плазменный прибор на «Вояджере-2», который подтвердил выход космического корабля в межзвездное пространство в 2018 году. Хотя трудно расстаться с прибором, который предоставил ценные данные из отдаленной и увлекательной части солнечной системы, команда решила пожертвовать им, чтобы сохранить функциональность четырех других приборов.

Плазменный прибор состоит из четырех «чаш», которые измеряют плазму в разных регионах Солнечной системы. Три чаши обращены к Солнцу, наблюдая за солнечным ветром в гелиосфере, а четвертая чаша ориентирована под прямым углом к остальным, отслеживая плазму в магнитосферах планет, гелиосфере, а теперь и в межзвездном пространстве. Когда «Вояджер-2» вышел из гелиосферы, поток плазмы в три обращенные к Солнцу чаши значительно уменьшился, что сделало данные из четвертой чаши, которые поступают только раз в три месяца, более ценными.

26 сентября НАСА отправило команду «Вояджеру-2», которой потребовалось 19 часов, чтобы достичь космического корабля, и еще 19 часов, чтобы получить ответ. Хотя плазменный прибор больше не работает, «Вояджер-2» продолжает функционировать вместе с четырьмя другими приборами, включая подсистему космических лучей, магнитометр и подсистему плазменных волн. Эти приборы будут продолжать предоставлять ценные данные, включая измерения плотности плазмы во время солнечных извержений, которые посылают волны в межзвездное пространство.

НАСА с оптимизмом смотрит на то, что «Вояджер-2» сможет продолжать работать, по крайней мере с одним прибором, в 2030-х годах.


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